Reinhold Messner Die Bergsteiger-Legende wird 80

Die Stimme ist brüchiger geworden, aber fit ist er noch. Erst in diesem Sommer umrundete er mit seiner 35 Jahre jüngeren Ehefrau den Kailash, den Heiligen Berg der Tibeter, was die beiden bis auf nahezu 6000 Meter brachte. Er wäre noch höher hinauf, aber der Gipfel des Kailash ist aus religiösen Gründen tabu. Der „König der Achttausender“ will jetzt auch seinen Achtzigsten in den Bergen verbringen, nur zu zweit. „Diane und ich werden auf einer kleinen Almhütte auf 2000 Metern Höhe feiern.“