Ranking des Heimtierregisters Das sind die beliebtesten Katzennamen 2023

Luna für Katzen und Simba für Kater führen jeweils das fünfte Jahr in Folge die Hitliste an. Platz zwei und drei bei den Katzen belegen Nala und Lilly/Lilli, bei den Katern Leo und Balu/Balou. Der Trend geht damit immer mehr in Richtung Menschennamen. Mimi, Leo, Luna, Milo, Mila, Maja und Lilli sind nicht nur als Tiernamen beliebt.