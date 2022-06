Von Ivancan bis Maxim : „Die Bachelorette“: Was wurde aus den Paaren der RTL-Show?

Monica Ivancan-Meier mit Ehemann Christian Meier (Archivfoto): Sie war die erste Bachelorette. Foto: imago images/VISTAPRESS/VISTAPRESS / Lana Yassi via www.imago-images.de

Findet Sharon Battiste in der RTL-Datingshow Bachelorette ihre große Liebe? Schon acht Frauen haben als Bachelorette Rosen an Kandidaten verteilt und sich am Ende für den vermeintlichen Traummann entschieden. Doch was wurde aus den Paaren? Wir geben einen Überblick.

Wer die erste Rose von Sharon Battiste bekommen hat, steht bereits fest, doch wer bekommt die letzte? Dieses Geheimnis wird auf RTL am 10. August gelüftet. Sharons Vorgängerinnen sind da bereits weiter. In acht Staffeln haben die Bachelorettes ihren Traummann gesucht – und auch gefunden? Nicht jede Entscheidung im Finale von „Die Bachelorette“ hat sich in vergangenen Jahren als große Liebesgeschichte entpuppt.

Staffel 1: Bachelorette Monica Meier-Ivancan

Monica Meier-Ivancan war die erste Bachelorette, die sich auf RTL nach einem neuen Mann umschaute. In der Sendung 2004 hieß das Model allerdings noch Monica Ivancan. Ihre letzte Rose gab sie an Mark Quinkenstein. Doch es entwickelte sich keine Beziehung. Stattdessen kam die Stuttgarterin mit Komiker Oliver Pocher zusammen. Nach vier Jahren Beziehung folgte allerdings 2009 die Trennung. Ihr Glück fand die heute 44-Jährige mit Finanzunternehmer Christian Meier. 2015 heiraten beide und haben inzwischen zwei Kinder. Monica Meier-Ivancan ist inzwischen erfolgreich als Buchautorin und Ernährungsberaterin.

Staffel 2: Bachelorette Anna Hofbauer

2014 gab Schauspielerin Anna Hofbauer in Portugal Marvin Albrecht ihre letzte Rose. Die Bachelorette und das ehemalige Model waren rund drei Jahre ein Paar und nahmen noch an weiteren TV-Shows wie „Das perfekte Promi-Dinner“ teil. („Das perfekte Dinner“ wurde zuletzt auch im Saarland gedreht. Alle Infos dazu hier.) Beide sind mittlerweile wieder vergeben. Anna Hofbauer ist mit Schauspieler Marc Barthel (Notruf Hafenkante) liiert. Die beiden erwarten 2022 ihr zweites Kind.

Staffel 3: Bachelorette Alisa Persch

Weniger Glück mit der Partnerwahl hatte Bachelorette Alisa Persch. Kaum sechs Monate nach dem großen Finale der RTL-Datingshow trennte sie sich bereits wieder von ihrem Auserwählten, dem Personal-Trainer Patrick Cuninka. Doch die Berlinerin scheint mittlerweile ihren Mr. Right gefunden zu haben. Auf Instagram gab sie 2020 ihre Verlobung bekannt. Auch ein paar Videos vom Einkauf des Hochzeitskleides sind zu sehen. Doch seither hat sich Alisa Persch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Staffel 4: Bachelorette Jessica Paszka

Schon öfter suchte Jessica Paszka im Fernsehen nach der Liebe. 2014 war sie eine der Frauen, unter denen sich Bachelor Christian Tews entscheiden musste. Doch die gelernte Bürokauffrau schied in der fünften Folge aus. 2017 war sie dann diejenige, die sich als Junggesellin nach einem passenden Partner umschauen durfte. Die letzte Rose vergab Jessica Paszka an Schlagzeuger David Friedrich. Doch die Liaison mit dem Musiker hielt nur wenige Wochen. Dabei hatte die Ex-Bachelorette einfach nur die falsche Wahl getroffen. Denn mittlerweile ist sie mit Johannes Haller zusammen, dem sie noch im Finale einen Korb gab. Beide haben eine gemeinsame Tochter, leben auf Ibiza und bieten dort Unternehmungen an.

Staffel 5: Bachelorette Nadine Klein

2018 suchte Nadine Klein ihr Glück in der Fernsehshow von RTL. Die Bachelorette entschied sich im Finale für Fitnesstrainer Alexander Hindersmann. Aber die Beziehung hielt kaum zwei Monate, dann war wieder Schluss. Doch ein Jahr später fand die Influencerin mit Tim Nicolas den Richtigen. Seit 2021 sind die beiden auch verheiratet.

Staffel 6: Bachelorette Gerda Lewis

Die Liebe hat Gerda Lewis 2019 nicht gefunden. Im Finale vergab die Bachelorette ihre letzte Rose an Keno Kürst. Aber wie bei vielen ihrer Vorgängerinnen zerbrach die Beziehung schon im Herbst nach der Ausstrahlung der Dating-Show. Gerda Lewis ist seither offiziell Single. Auf ihrem Instagram-Account kündigte die Influencerin und Gründerin eines Modelabels aber eine Veränderung an. Sie zieht in eine neue Stadt. Wo es hingehen wird, hat die Ex-Bachelorette noch nicht verraten.

Staffel 7: Bachelorette Melissa Damilia

Influencerin Melissa hatte scheinbar die richtige Wahl getroffen. Im Finale von 2020 vergab die Bachelorette ihre letzte Rose an den Unternehmer Leander Sacher. Fast ein Jahr waren die beiden ein Paar, doch dann verschwanden die gemeinsamen Fotos von Instagram und Melissa erklärte schließlich Anfang 2022 bei RTL: „Wir sind kein Paar mehr“. Derzeit gibt es keinen neuen Mann an ihrer Seite.

Staffel 8: Bachelorette Maxime Herbord

Im vergangenen Jahr suchte schließlich Maxime Herbord auf RTL einen neuen Partner. Die Kommunikationsdesignerin war auch schon selbst Kandidatin – 2018 wollte Maxime das Herz von Bachelor Daniel Völz erobern. Doch in der sechsten Folge verließ sie die Sendung freiwillig. Bachelor Völz habe nicht zu ihr gepasst, sagte sie. Dagegen hat Bachelorette-Kandidat David Friedrich (Sieger Staffel 4) offenbar gut zu ihr gepasst, zumindest zwei Jahre lang. 2021 trennten sich die beiden, kurz bevor Maxime zur Bachelorette wurde. Dort entschied sich die Halbniederländerin schließlich für Fotograf Raphael Fasching. Doch ein Paar wurde aus den Beiden nicht. Im April 2022 scheint die ehemalige Bachelorette aber ihr Glück gefunden zu haben. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie einen Mann küsst. Allerdings sind nur die Schatten der beiden zu sehen. Zu dem Video schrieb Maxime: „Danke, dass du mein bist.“