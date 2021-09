Die 5 witzigsten Videos : Wenn das Fernsehen sich am Saarländer-Klischee bedient (mit Videos)

Foto: Pasquale D'Angiolillo

Über seine Eigenheiten und sich selbst zu lachen ist eine Tugend, die im Saarland weit verbreitet ist. Das kann man sogar im Fernsehen sehen. Diese fünf Videos sind sind besonders witzige Beispiele für den Klischee-Saarländer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

„Nichts geht über Maggi, wir sind Feinschmecker und überzeugen mit Humor, das beste Beispiel is' Heinz Becker“, singt schon der Rapper Esta in seinem „Saarland“-Song. Auch in dem Lied bedient er sich dabei einiger Klischees. Zwischen Lyoner, FCS und Urpils blickt Esta mit einem Schmunzeln auf viele Klischees, die deutschlandweit über das Saarland vorherrschen.

Doch das konnten vor ihm auch schon andere. Dass man im Saarland über sich selbst lachen kann, beweisen einige Saarländer eindrucksvoll im Fernsehen. Mit dabei: tiefstes Platt, fast immer Lyoner und Urpils und Anekdoten, die jeder Saarländer so oder so ähnlich von Kindesbein an kennt.

Heinz Becker

Heinz Becker ist wohl der bekannteste Klischee-Saarländer im Fernsehen. Obwohl die Figur schon fast 40 Jahre alt ist, vergeht kaum ein Weihnachten ohne Familie Becker und noch heute begeistert „Stefans Geburtstag“ Jung und Alt. Ob es wohl an der ikonischen Titelmusik liegt?

Alice Hoffmann

Als Hilde in Familie Heinz Becker wurde sie bekannt, doch auch ohne die Familie ist Alice Hoffmann häufig als Klischee-Saarländerin im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel als Vanessa Backes in der SWR Spätschicht.

Horst Jost

Der Internet Molkurs ging vor einigen Jahren im Saarland viral. Vor allem junge Menschen amüsierten sich über den Saarländer, der mit allem, was er Zuhause hat, ein „Kunstwerk“ zaubert und dazu in tiefstem Platt Erklärungen abgibt. Sicherlich profitierten die Videos aber auch von ihrem Website-Design aus den frühen 2000ern. Alleine das ist für heutige Internetnutzer schon witzig.

Ungekocht Genießbar

Die jüngsten Klischee-Saarländer von Ungekocht Genießbar zeigen, dass auch heute noch gerne über das Saarland gelacht wird. Sie zeigen auf ihrem Youtube-Kanal, dass auch auf junge Saarländer einige Klischees passen.

Scherer Erwin