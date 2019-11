Gemeinschaftsausgaben : Deutschland zahlt künftig mehr in Nato-Haushalt ein

Brüssel Auf Druck von US-Präsident Donald Trump zahlt Deutschland künftig genauso viel in den milliardenschweren Nato-Gemeinschaftshaushalt ein wie die Vereinigten Staaten. „Die USA zahlen weniger, Deutschland zahlt mehr“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Paris.

Demnach einigten sich Berlin und Washington, künftig je gut 16 Prozent zum Budget beizutragen.