Filmstars Deutsches Kino glänzt beim Filmfestival Locarno

Deutsches Kino ist auf dem vor allem junge Talente, aber auch erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler feiernden Festival in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen vertreten. So agieren beispielsweise die Schauspielerinnen Maren Eggert und Luise Heyer in „Der Spatz im Kamin“ des Schweizer Regisseurs Ramon Zürcher.