Italien : Moderner Vandale: Deutscher Schüler beschädigt Kolosseum

Rom Dass die Vandalen aus Germanien in Rom einfielen, ist schon eine Weile her. Aber auch moderne Rüpel machen der Ewigen Stadt zu schaffen: Ein deutscher Schüler ist in Rom ertappt worden, nachdem er seine Initialen in eine Mauer des Kolosseums geritzt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von kna

Wie die Zeitung „Messaggero“ berichtet, wurde der 14-Jährige von Polizisten identifiziert und wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt. Auf Klassenfahrt hatte er sich mit den Buchstaben „B“ und „S“ in der antiken Arena verewigen wollen.