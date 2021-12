Mit nur 52 Jahren : Deutscher Komiker Mirco Nontschew ist überraschend gestorben

Der beliebte Comedian war zuletzt in einer Serie von Michael „Bully“ Herbig zu sehen. Die Todesursache ist aktuell noch unklar. Für die meisten kommt die Nachricht überraschend.

Nontschew war einer der größten Stars der deutschen Comedy-Szene. Zuletzt war er in dem Format „LOL – Last One Laughing“ von Michael Bully Herbig auf Amazon Prime zu sehen. Die aktuelle Staffel in der Nontschew mitgewirkt hat, soll im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden.