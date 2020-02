16. Mai in Rotterdam : Deutscher Beitrag für den ESC steht fest

Hamburg Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest steht fest – wird aber noch nicht verraten. Zwei unabhängige Expertenjurys haben ausgewählt, wer Deutschland am 16. Mai im niederländischen Rotterdam vertreten wird, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mitteilte.

