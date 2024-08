Geschichte eines beliebten Treffpunkts Der Staden – Saarbrückens grünes Paradies mit edlem Ursprung

Das Ulanen-Denkmal wurde zur Erinnerung an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges (1870-71) im Jahre 1913 errichtet. Es erinnert an die Opfer des Ulanenregiments „Großherzog Friedrich von Baden (Rheinisches) Nr. 7“, einer preußischen Kavallerieeinheit, die unter anderem in Saarbrücken stationiert war. Ursprünglich stand es vor dem damaligen Saarbrücker Rathaus, dem heutigen Alten Rathaus und Sitz der VHS am Schlossplatz. Im Jahr 1957 wurde es restauriert und am Staden wieder aufgestellt.