Fernsehen Der „Raabinator“ holt zum Schlag aus

Als dann rund um Ostern Videos auftauchten, die ein Comeback der „Killerplauze“ andeuteten, dachten viele Beobachter an einen Aprilscherz. Raab saß in einem Clip bräsig und betont dick dargestellt in einem Stuhl an einem malerischen See, gab den Aussteiger, kündigte dann aber den Kampf an. Für die These vom Scherz sprach das Datum. Dagegen, dass die Pointe - seine vermeintliche körperliche Veränderung - durchaus nach Raab-Kosmos klang und so auch in einer früheren „TV Total“-Ausgabe hätte vorkommen können.