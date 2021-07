EM-Endspiel : Der kleine Prinz verzückt und traurig: Hingucker George

London Eigentlich hätte er ja längst im Bett sein müssen. Gestern Abend durfte der kleine Prinz George mit seinen Eltern Herzogin Kate und Prinz William beim EM-Finlae im Wembley-Stadion mit dabei sein.

Beim Finale war George in einer Art Partnerlook mit seinem Papa von Anfang an die Euphorie anzusehen. Schon kurz nach dem Anpfiff fiel das erste Tor für England. Georges Jubelschrei mit aufgerissenem Mund ging im Netz viral. Er schaute - in Jackett und mit Krawatte - zu seinem Vater hoch, fiel erst ihm und dann auch seiner Mutter voller Freude um den Hals. Am Ende nach dem Elfmeterschießen war George die Enttäuschung anzusehen. William tröstete ihn auf der Ehrentribüne.