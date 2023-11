Kabarettist und Schauspieler „Der Bulle von Tölz“ und viel mehr: Ottfried Fischer wird 70

Zahlreiche Ehrungen - die Goldene Romy, der Bayerische Kabarettpreis, der Orden wider den tierischen Ernst und der Deutsche Comedypreis - unterstreichen Fischers Erfolg. Hape Kerkeling sagte einst in einer Laudatio, dass Fischer viele Künstler - auch ihn selbst in „Ottis Schlachthof“ - gefördert und ihnen den Weg geebnet habe. In Anspielung auf Fischers Leibesfülle scherzte Kerkeling: „Ein so großer Komiker wie Du, der passt einfach nicht in einen kleinen dünnen Mann.“