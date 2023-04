„Der Bachelor 2023“ Dreamdates an der Copacabana – In diese Frau ist der Bachelor verknallt (Spoiler)

Am nächsten Tag ist der Frust schon überwunden und das letzte Dreamdate steht an. Was fehlt jetzt noch auf der Touristen-Checkliste? Genau, ein Helikopterflug über Rio und die berühmte Christus-Statue. Das verspricht das Date, das der Bachelor für die abenteuerlustige Lisa ausgewählt hat. In luftiger Höhe bewundern sie die brasilianische Küstenmetropole und verputzen ganz romantisch die Schokolade, die Lisa ihm bei ihrer ersten Begegnung geschenkt hatte. Darauf folgt ein Kuss, der – wieder am Boden angekommen – schnell weiter ausgeführt wird. „Wenn ich Lisa küsse, dann fühle ich schon so eine Verbundenheit. Man ist schon so ein bisschen verschossen“, schwärmt der 32-jährige Bachelor.