Intrige bei „Der Bachelor“ Kandidatin lässt Bombe platzen – überraschende Reaktion von David Jackson

Nach einer intensiven Woche, in der Bachelor David die Zeit genutzt hat, allen Frauen noch mal näherzukommen, steht wieder eine Entscheidung an. „Ich wusste, dass ich viele verschiedene Emotionen fühlen werden, aber in diesem Tempo und diesem Ausmaß und innerhalb so einer kurzen Zeit, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten“, stellt der muskelbepackte RTL-Amor fest. Was er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß: Der Abend bringt noch eine überraschende Wendung mit sich, die ihm seine Entscheidung deutlich erschweren wird.