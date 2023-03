Folge 1 : Der Bachelor 2023: David Jackson mit „Wow-Moment“ bei dieser Kandidatin

Die 13. Staffel von „Der Bachlor“ startet am Mittwochabend. Findet Junggeselle David Jackson seine Traumfrau? Bei dieser Kandidatin hatte er in Folge eins einen Wow-Effekt. Achtung – Spoiler-Alarm.

Jetzt geht’s wieder endlich los. Am Mittwochabend, 1. März, läuft ab 20.15 Uhr die erste Folge von „Der Bachelor“ 2023 auf RTL im Free-TV. Zur Staffel-Premiere müssen nach der ersten Nacht der Rosen bereits drei Kandidatinnen die Sendung verlassen. Wir haben Folge 1 der Kuppelshow vorab auf dem Streamingdienst RTL+ geschaut. Wer also nicht gespoilert werden möchte vor der Free-TV-Ausstrahlung, sollte hier lieber aufhören zu lesen.

„Der Bachelor“ 2023: „Balance zwischen Herz und Kopf finden“

Doch der Reihe nach: Der von 23 Kandidatinnen begehrte Rosenkavalier stellt sich zunächst vor. David Jackson lebt derzeit in Dubai. Dort arbeitet er freiberuflich als Content Creator und produziert Inhalte zu den Themen Fitness und Sport. „Ich bin schon viel in der Welt rumgekommen, aber die richtige Frau war noch nicht dabei“, bedauert David.

Der Bachelor 2023: „Ich bin beeindruckt“ – hat’s bereits gefunkt?

Ortswechsel: Am Ende eines gefühlt kilometerlangen roten Teppichs empfängt der Bachelor alle Kandidatinnen nacheinander vor einer luxuriösen Strandvilla in Mexiko. In kurzen Beiträgen werden die Damen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Erwartungen der Kandidatinnen an den neuen Bachelor.