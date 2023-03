RTL-Dating-Show : „Der Bachelor“ 2023: Kandidatinnen, Sendetermine und David Jackson im Überblick

„Der Bachelor“ startet in die 13. Staffel: ein Bachelor, jede Menge Gefühle und erstmals 23 Kandidatinnen. Um wessen Herz diese kämpfen und zwischen welchen Frauen sich der Bachelor entscheiden muss, erfahren Sie hier.

Die beliebte RTL-Show „Der Bachelor“ startet in die 13. Staffel und die begehrten Rosen werden in diesem Jahr von David Jackson verteilt. Welche der 23 Frauen den Bachelor von sich überzeugen können, ist ab dem 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. In diesem Jahr führt die Teilnehmer die Suche nach der großen Liebe bis nach Mexiko. Doch für wen nehmen die Frauen diese Reise auf sich?

David Jackson: Das ist der neue Bachelor 2023

Und das ist der neue Bachelor 2023: David Jackson. Der 32-Jährige sucht in der 13. Staffel der beliebten Dating-Show nach der großen Liebe. Nach einer vierjährigen Beziehung und drei Jahren als Single ist der Halb-US-Amerikaner nun wieder bereit für die Liebe und eine neue Partnerin an seiner Seite. Der gelernte Versicherungskaufmann ist heute als Model und Content Creator tätig und verbringt einen Großteil seiner Zeit in Fitnessstudios. Grund für seine Charaktereigenschaften sei insbesondere das Aufwachsen unter Frauen. Zu diesen Frauen gehören seine Zwillingsschwester, eine ältere Schwester und natürlich seine Mutter. Diese sollen ihn zu einem Mann erzogen haben, der sich als feinfühlig, empathisch und liebevoll beschreibt.

Mit seiner zukünftigen Partnerin möchte das 1,86 Meter große Model das Thema Familienplanung angehen - ein Vorhaben, das einige der Kandidatinnen mit dem Bachelor teilen. Die Kuppelshow ist bei den Zuschauern natürlich bekannt für Gefühlsachterbahnen im Akkord. Doch in Staffel 13 lässt der Bachelor noch mehr Gefühle vermuten: „Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen“, betont er gegenüber RTL. Was genau Jackson in Mexiko erwartet, weiß er natürlich nicht, aber er ist sich sicher, dass er sich „auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen“ wird.

Diese 23 Kandidatinnen kämpfen um das Herz von Bachelor David Jackson

Alyssa (36) lebt in Kapstadt und Lohr am Main. Sie arbeitet als Marketing Director. In ihrer Freizeit schreibt sie Bücher, geht Joggen und verbringt gerne Zeit in der Natur. „Easy going, blingbling, abenteuerlustig“ lauten die Attribute, mit denen sie sich im Interview mit RTL beschreibt. „Ich bin vieles, aber bestimmt nicht langweilig“, versichert die 36-Jährige, die sich als überzeugte Christin beschreibt. In ihrer Vergangenheit soll die Bachelor-Kandidatin sogar Ryan Reynolds gedatet haben, wie sie dem Sender verrät. Damit es diesmal klappt, sollten ihr Traummann viele Gemeinsamkeiten mit ihr teilen.

lebt in Kapstadt und Lohr am Main. Sie arbeitet als Marketing Director. In ihrer Freizeit schreibt sie Bücher, geht Joggen und verbringt gerne Zeit in der Natur. „Easy going, blingbling, abenteuerlustig“ lauten die Attribute, mit denen sie sich im Interview mit RTL beschreibt. „Ich bin vieles, aber bestimmt nicht langweilig“, versichert die 36-Jährige, die sich als überzeugte Christin beschreibt. In ihrer Vergangenheit soll die Bachelor-Kandidatin sogar Ryan Reynolds gedatet haben, wie sie dem Sender verrät. Damit es diesmal klappt, sollten ihr Traummann viele Gemeinsamkeiten mit ihr teilen. Angelina (28) aus Albstadt und Lissabon hat In elf Städten und sechs verschiedenen Ländern gelebt. Nun kann sie die Liste um Mexiko ergänzen. Beruflich ist die 28-Jährige als Sales Executive tätig und schafft sich mit dem Joggen, Fitnessstudio und Tanzen einen sportlichen Ausgleich zum Berufsalltag. Für die Zukunft wünscht sie sich einen Partner, mit dem sie sich gegenseitig in Träumen und Zielen unterstützen kann. „Langeweile ist das Schlimmste für mich“, sagt sie RTL, kein Wunder also, dass sie für die Suche nach ihrem Traummann einen ungewöhnlicheren Weg gewählt hat.

aus Albstadt und Lissabon hat In elf Städten und sechs verschiedenen Ländern gelebt. Nun kann sie die Liste um Mexiko ergänzen. Beruflich ist die 28-Jährige als Sales Executive tätig und schafft sich mit dem Joggen, Fitnessstudio und Tanzen einen sportlichen Ausgleich zum Berufsalltag. Für die Zukunft wünscht sie sich einen Partner, mit dem sie sich gegenseitig in Träumen und Zielen unterstützen kann. „Langeweile ist das Schlimmste für mich“, sagt sie RTL, kein Wunder also, dass sie für die Suche nach ihrem Traummann einen ungewöhnlicheren Weg gewählt hat. Henriette (25) aus Hamburg blickt auf eine toxische Beziehung zurück. Die Immobilienmaklerin wurde in ihrer letzten Partnerschaft „ständig belogen“. Daher sind der Bachelor-Kandidatin Ehrlichkeit, Loyalität und Humor besonders wichtig. Mit ihrem zukünftigen Partner möchte sie viel lachen, denn das habe sie in ihren „letzten Beziehungen viel zu wenig“, erinnert sie sich im Interview mit RTL.

aus Hamburg blickt auf eine toxische Beziehung zurück. Die Immobilienmaklerin wurde in ihrer letzten Partnerschaft „ständig belogen“. Daher sind der Bachelor-Kandidatin Ehrlichkeit, Loyalität und Humor besonders wichtig. Mit ihrem zukünftigen Partner möchte sie viel lachen, denn das habe sie in ihren „letzten Beziehungen viel zu wenig“, erinnert sie sich im Interview mit RTL. Chiara (26) aus München: Für die selbstbewusste Journalistin ist die Dating-Show das perfekte Umfeld, um die Liebe zu finden. Die Kandidatin beschreibt sich im Interview mit RTL als „sehr reflektiert“ und „sehr nah an der Vorstellung der Frau, die sie immer sein wollte“. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie liebevoll, klug und sarkastisch sei. Dass sie nun Teil von „Der Bachelor“ ist, sei für sie ein Privileg. „Flirten kann ich nicht, dafür aber ausgezeichnet provozieren“, verrät sie dem Sender – wen und wie sie provozieren möchte, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL verfolgen.

aus München: Für die selbstbewusste Journalistin ist die Dating-Show das perfekte Umfeld, um die Liebe zu finden. Die Kandidatin beschreibt sich im Interview mit RTL als „sehr reflektiert“ und „sehr nah an der Vorstellung der Frau, die sie immer sein wollte“. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie liebevoll, klug und sarkastisch sei. Dass sie nun Teil von „Der Bachelor“ ist, sei für sie ein Privileg. „Flirten kann ich nicht, dafür aber ausgezeichnet provozieren“, verrät sie dem Sender – wen und wie sie provozieren möchte, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL verfolgen. Coleen (27) aus Köln ist nicht ganz unbekannt. Die Psychologin und Influencerin sagt über sich: Ihr Sternzeichen Zwilling passe zu ihr, denn sie habe zwei Seiten. Neben Sport in allen Variationen interessiert sie sich für die Psyche von Menschen. RTL verrät sie, was ihr Traummann mitbringen muss. „Er sollte etwas in mir auslösen, Leidenschaft schreibe ich groß“, erklärt sie dem Sender, außerdem sollte er das Herz am rechten Flecken haben und humorvoll sein. Die 27-Jährige startet mit Vorerfahrung in das „Bachelor“-Abenteuer: Sie war bereits Kandidatin in der Show „Mein Date, mein bester Freund und ich“ (Sat.1) und zuletzt in der RTL+-Serie „Swipe, Match, Love? Realitystars im Datingfieber“.

aus Köln ist nicht ganz unbekannt. Die Psychologin und Influencerin sagt über sich: Ihr Sternzeichen Zwilling passe zu ihr, denn sie habe zwei Seiten. Neben Sport in allen Variationen interessiert sie sich für die Psyche von Menschen. RTL verrät sie, was ihr Traummann mitbringen muss. „Er sollte etwas in mir auslösen, Leidenschaft schreibe ich groß“, erklärt sie dem Sender, außerdem sollte er das Herz am rechten Flecken haben und humorvoll sein. Die 27-Jährige startet mit Vorerfahrung in das „Bachelor“-Abenteuer: Sie war bereits Kandidatin in der Show „Mein Date, mein bester Freund und ich“ (Sat.1) und zuletzt in der RTL+-Serie „Swipe, Match, Love? Realitystars im Datingfieber“. Dahwi (23) aus Zürich ist eine weitere der insgesamt 23 Kandidatinnen und arbeitet als Krankenpflegerin. Sie lebt in Zürich und treibt in ihrer Freizeit viel Sport – ein Hobby, das sie sich auch für ihren Traummann wünscht. Aktuell baut sich die 23-Jährige ein zweites Standbein als Sport- und Ernährungscoach auf. Auf die Frage, wie ihr Traummann sein sollte, antwortet sie RTL: „Entweder es funkt oder es funkt nicht.“ Allerdings weiß die Krankenpflegerin ganz genau, was er nicht mitbringen sollte. „Er sollte nicht arrogant und abschätzig sein“, heißt es im Interview. „Wenn ich weiß, dass es der Richtige ist, dann gehe ich all in“, ob David Jackson der Richtige ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

aus Zürich ist eine weitere der insgesamt 23 Kandidatinnen und arbeitet als Krankenpflegerin. Sie lebt in Zürich und treibt in ihrer Freizeit viel Sport – ein Hobby, das sie sich auch für ihren Traummann wünscht. Aktuell baut sich die 23-Jährige ein zweites Standbein als Sport- und Ernährungscoach auf. Auf die Frage, wie ihr Traummann sein sollte, antwortet sie RTL: „Entweder es funkt oder es funkt nicht.“ Allerdings weiß die Krankenpflegerin ganz genau, was er nicht mitbringen sollte. „Er sollte nicht arrogant und abschätzig sein“, heißt es im Interview. „Wenn ich weiß, dass es der Richtige ist, dann gehe ich all in“, ob David Jackson der Richtige ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Danielle (28) aus München wünscht sich einen selbstbewussten und charismatischen Mann, der Gefühle zeigt. Die angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche hat kürzlich ihren Segelschein gemacht und hat die Hoffnung, ihren Traummann auf herkömmlichem Weg kennenzulernen, abgeschrieben. „Als Bachelor werden immer Männer ausgewählt, die besonders sind. Und ich suche einen Mann, der besonders ist“, erklärt sie im Interview mit RTL. Die 28-Jährige war bereits verlobt, wurde jedoch zwei Wochen vor der Hochzeit betrogen – mit der Reise nach Mexiko möchte sie das vergangene Kapitel nun endgültig abschließen.

aus München wünscht sich einen selbstbewussten und charismatischen Mann, der Gefühle zeigt. Die angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche hat kürzlich ihren Segelschein gemacht und hat die Hoffnung, ihren Traummann auf herkömmlichem Weg kennenzulernen, abgeschrieben. „Als Bachelor werden immer Männer ausgewählt, die besonders sind. Und ich suche einen Mann, der besonders ist“, erklärt sie im Interview mit RTL. Die 28-Jährige war bereits verlobt, wurde jedoch zwei Wochen vor der Hochzeit betrogen – mit der Reise nach Mexiko möchte sie das vergangene Kapitel nun endgültig abschließen. Fiona (29) aus Hamburg arbeitet als Tänzern und Physiotherapeutin für Hunde und wird ebenfalls bei „Der Bachelor“ um die letzte Rose kämpfen. Die 29-Jährige engagiert sich im Tierschutz und teilt ihr Zuhause mit zwei Hunden. Darum sind auch ihre No-Gos wenig überraschend: Der Bachelor muss tierlieb sein und sollte nicht unter einer Tierhaar-Allergie leiden. „Ich bin genau die richtige Mischung aus bodenständig und verrückt“, erzählt sie dem Sender. Der Bachelor könne sich auf eine intelligente, humorvolle und herzliche Frau freuen.

aus Hamburg arbeitet als Tänzern und Physiotherapeutin für Hunde und wird ebenfalls bei „Der Bachelor“ um die letzte Rose kämpfen. Die 29-Jährige engagiert sich im Tierschutz und teilt ihr Zuhause mit zwei Hunden. Darum sind auch ihre No-Gos wenig überraschend: Der Bachelor muss tierlieb sein und sollte nicht unter einer Tierhaar-Allergie leiden. „Ich bin genau die richtige Mischung aus bodenständig und verrückt“, erzählt sie dem Sender. Der Bachelor könne sich auf eine intelligente, humorvolle und herzliche Frau freuen. Giovanna (27) aus Oelde: Das Abenteuer „Der Bachelor“ startete für Halb-Italienerin an einem Sonntagnachmittag im Freibad, denn hier hat sie sich für die Dating-Show beworben. Die Kauffrau für Versicherungen und Finanzen verbrachte ihre Kindheit zunächst in Sizilien und lebt seit der zweiten Schulklasse in Deutschland. Zu ihren Leidenschaften gehören der Sport und das Kochen. Ihr Traummann sollte lässig und charismatisch sein, ein weiteres Muss: Er sollte wissen, wie man eine Frau gut behandelt. Sie sei die Richtige, weil sie „ein riesengroßes Herz habe und einen Menschen wirklich sehe“, erklärt sie dem Sender.

aus Oelde: Das Abenteuer „Der Bachelor“ startete für Halb-Italienerin an einem Sonntagnachmittag im Freibad, denn hier hat sie sich für die Dating-Show beworben. Die Kauffrau für Versicherungen und Finanzen verbrachte ihre Kindheit zunächst in Sizilien und lebt seit der zweiten Schulklasse in Deutschland. Zu ihren Leidenschaften gehören der Sport und das Kochen. Ihr Traummann sollte lässig und charismatisch sein, ein weiteres Muss: Er sollte wissen, wie man eine Frau gut behandelt. Sie sei die Richtige, weil sie „ein riesengroßes Herz habe und einen Menschen wirklich sehe“, erklärt sie dem Sender. Jana (27) aus Bad Vilbel hofft auf spannende Action-Dates. Die medizinische Fachangestellte sei passend zu ihrem Sternzeichen Löwe eine selbstbewusste Frau mit positiver Ausstrahlung. In ihrer Freizeit geht sie dem Ski- und Snowboard-Fahren nach. Mit den erhofften Rose würde sich der Bachelor allerdings nicht nur für Jana, sondern auch für ihre kleine Tochter entscheiden. Und sie ist sich sicher: Die Kuppelshow ist der perfekte Ort zum Verlieben. Verzichten kann sie auf Arroganz, Pessimismus und ein ungepflegtes Äußeres, heißt es im Interview mit RTL. Ob ihre Hoffnung auf einen Bachelor „mit Babyface“ erfüllt wird, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL verfolgen.

aus Bad Vilbel hofft auf spannende Action-Dates. Die medizinische Fachangestellte sei passend zu ihrem Sternzeichen Löwe eine selbstbewusste Frau mit positiver Ausstrahlung. In ihrer Freizeit geht sie dem Ski- und Snowboard-Fahren nach. Mit den erhofften Rose würde sich der Bachelor allerdings nicht nur für Jana, sondern auch für ihre kleine Tochter entscheiden. Und sie ist sich sicher: Die Kuppelshow ist der perfekte Ort zum Verlieben. Verzichten kann sie auf Arroganz, Pessimismus und ein ungepflegtes Äußeres, heißt es im Interview mit RTL. Ob ihre Hoffnung auf einen Bachelor „mit Babyface“ erfüllt wird, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL verfolgen. Leyla (26) aus Frankfurt am Main startet ebenfalls mit Vorerfahrung in die Dating-Show. Die Integrationshelferin, die auch Betreiberin eines Online-Shops für Wimpern ist, liebt es zu kochen und zu reisen. Sie sei herzlich, offen und verrückt und voller „Wifey Material“. Bei ihrem Zukünftigen seien der Duft, sein „Lächeln und die Art, wie er mich anschaut“ von Bedeutung, erklärt sie dem Sender. Leyla war bereits als Ex-Flirt Teil von „Ex on the Beach“ (RTL). Als sie dort von ihrem einstigen Flirt einen Korb erhielt, rastete die 26-Jährige aus und wurde nach Handgreiflichkeiten aus der Sendung geworfen. Ihr Verhalten bereue sie heute – bleibt also nur zu hoffen, dass sie die Suche nach der großen Liebe diesmal gelassener angeht.

aus Frankfurt am Main startet ebenfalls mit Vorerfahrung in die Dating-Show. Die Integrationshelferin, die auch Betreiberin eines Online-Shops für Wimpern ist, liebt es zu kochen und zu reisen. Sie sei herzlich, offen und verrückt und voller „Wifey Material“. Bei ihrem Zukünftigen seien der Duft, sein „Lächeln und die Art, wie er mich anschaut“ von Bedeutung, erklärt sie dem Sender. Leyla war bereits als Ex-Flirt Teil von „Ex on the Beach“ (RTL). Als sie dort von ihrem einstigen Flirt einen Korb erhielt, rastete die 26-Jährige aus und wurde nach Handgreiflichkeiten aus der Sendung geworfen. Ihr Verhalten bereue sie heute – bleibt also nur zu hoffen, dass sie die Suche nach der großen Liebe diesmal gelassener angeht. Lisa M. (32) aus Potsdam ist Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst. In ihrer Freizeit widme sie sich dem Sport, Reisen und Motorradfahren. Leidenschaften, die ihr Traummann mit ihr teilen sollte. Nach einer siebenmonatigen Weltreise startet die 32-Jährige nun in das nächste Abenteuer, doch auch nach „Der Bacherlor“ hofft sie darauf „Hand in Hand ans Ende der Welt zu reisen“. Im Interview mit RTL spricht sie von einem Mann, der ihr eine „Schulter zum Anlehnen bieten und gleichzeitig bester Freund sein“ kann.

aus Potsdam ist Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst. In ihrer Freizeit widme sie sich dem Sport, Reisen und Motorradfahren. Leidenschaften, die ihr Traummann mit ihr teilen sollte. Nach einer siebenmonatigen Weltreise startet die 32-Jährige nun in das nächste Abenteuer, doch auch nach „Der Bacherlor“ hofft sie darauf „Hand in Hand ans Ende der Welt zu reisen“. Im Interview mit RTL spricht sie von einem Mann, der ihr eine „Schulter zum Anlehnen bieten und gleichzeitig bester Freund sein“ kann. Lisa R. (27) aus Annweiler am Trifels ist ein absoluter Familienmensch. Die Teamassistentin im Bereich Technologie reist gerne und erkundet die Welt, auch das Tanzen sei ein „Lebenselixier“. Lisa war sich bereits sicher ihren Traummann gefunden zu haben und war sogar verheiratet. Diesmal soll es wirklich der Richtige sein und dieser sollte größer sein als sie, Humor haben und Leidenschaft und Spontanität mitbringen. Eine Chance hat der Bachelor allerdings nur, wenn er Tiere mag.

aus Annweiler am Trifels ist ein absoluter Familienmensch. Die Teamassistentin im Bereich Technologie reist gerne und erkundet die Welt, auch das Tanzen sei ein „Lebenselixier“. Lisa war sich bereits sicher ihren Traummann gefunden zu haben und war sogar verheiratet. Diesmal soll es wirklich der Richtige sein und dieser sollte größer sein als sie, Humor haben und Leidenschaft und Spontanität mitbringen. Eine Chance hat der Bachelor allerdings nur, wenn er Tiere mag. Maike (25) aus Lingen beschreibt ihren Traummann folgendermaßen: „Loyal, optimistisch, zuverlässig und größer als 1,70 Meter“. Aktuell studiert die 25-Jährige Betriebswirtschaft und Management. Ihre größte Leidenschaft ist der Fußball, dem Hobby geht sie bereits seit über 20 Jahren nach. „Ich bin die perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol“, erklärt sie im Interview mit RTL. Ob sie ihrem größten Traum, eine Familie zu gründen, mit dem Bachelor einen Schritt näher kommt, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL sehen.

aus Lingen beschreibt ihren Traummann folgendermaßen: „Loyal, optimistisch, zuverlässig und größer als 1,70 Meter“. Aktuell studiert die 25-Jährige Betriebswirtschaft und Management. Ihre größte Leidenschaft ist der Fußball, dem Hobby geht sie bereits seit über 20 Jahren nach. „Ich bin die perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol“, erklärt sie im Interview mit RTL. Ob sie ihrem größten Traum, eine Familie zu gründen, mit dem Bachelor einen Schritt näher kommt, können Zuschauer ab dem 1. März bei RTL sehen. Manina (30) aus Köln ist Fitness- und Personaltrainerin. Dank ihres Sternzeichens zeichne sie sich durch ein „großes Harmoniebedürfnis“ aus, das sie sich auch von ihrem Partner wünscht. Die gebürtige Aachenerin befindet sich im Master-Studium in Marketing und Kommunikation. Für die Zukunft wünscht sie sich eine „Beziehung auf Augenhöhe“ mit einem Mann, der „gesellig, kommunikativ und sportlich interessiert“ ist. „Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich nicht nur hübsch bin, sondern auch super viel in mir steckt. Ich kann seine beste Freundin, Geliebte und Partnerin in einem sein“, betont sie im Interview mit RTL.

aus Köln ist Fitness- und Personaltrainerin. Dank ihres Sternzeichens zeichne sie sich durch ein „großes Harmoniebedürfnis“ aus, das sie sich auch von ihrem Partner wünscht. Die gebürtige Aachenerin befindet sich im Master-Studium in Marketing und Kommunikation. Für die Zukunft wünscht sie sich eine „Beziehung auf Augenhöhe“ mit einem Mann, der „gesellig, kommunikativ und sportlich interessiert“ ist. „Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich nicht nur hübsch bin, sondern auch super viel in mir steckt. Ich kann seine beste Freundin, Geliebte und Partnerin in einem sein“, betont sie im Interview mit RTL. Mariam (30) aus Wien arbeitet als Marketing und Sales Managerin und engagiert sich ehrenamtlich in einem Tageszentrum für wohnungs- und obdachlose Menschen. Ihrem Hobby Reisen möchte sie in Zukunft am liebsten mit ihrem Traummann nachgehen. Dieser sollte „humorvoll, offen und zielstrebig sein“, aber auch „mit beiden Beinen im Leben stehen und das Herz am rechten Fleck haben“, erklärt sie dem Sender. Denn auch sie selbst stehe mit beiden Beinen im Leben und wisse, was sie will.

aus Wien arbeitet als Marketing und Sales Managerin und engagiert sich ehrenamtlich in einem Tageszentrum für wohnungs- und obdachlose Menschen. Ihrem Hobby Reisen möchte sie in Zukunft am liebsten mit ihrem Traummann nachgehen. Dieser sollte „humorvoll, offen und zielstrebig sein“, aber auch „mit beiden Beinen im Leben stehen und das Herz am rechten Fleck haben“, erklärt sie dem Sender. Denn auch sie selbst stehe mit beiden Beinen im Leben und wisse, was sie will. Nevin (30) aus Köln teilt ihr Zuhause mit ihrem Hund und hofft darauf, ihre perfekten Partner zu finden. Getreu dem Motto „Der Traummann muss erst noch gebacken werden“ ist sich ihre Oma seit drei Jahren sicher: Er befindet sich zu ihrem Bedauern noch immer im Backofen. Ob das Warten für Nevin und ihre Oma nun ein Ende hat, wird die Reise nach Mexiko zeigen. „Ich bin ein liebenswürdiger, lustiger (manchmal zu) mitfühlender Mensch, der sehr ungeduldig ist“, heißt es im Interview mit dem Sender.

aus Köln teilt ihr Zuhause mit ihrem Hund und hofft darauf, ihre perfekten Partner zu finden. Getreu dem Motto „Der Traummann muss erst noch gebacken werden“ ist sich ihre Oma seit drei Jahren sicher: Er befindet sich zu ihrem Bedauern noch immer im Backofen. Ob das Warten für Nevin und ihre Oma nun ein Ende hat, wird die Reise nach Mexiko zeigen. „Ich bin ein liebenswürdiger, lustiger (manchmal zu) mitfühlender Mensch, der sehr ungeduldig ist“, heißt es im Interview mit dem Sender. Pamela (25) aus Freiburg kam vor sieben Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern aus dem Libanon nach Deutschland. Der schwierige Neustart habe sie zu einer Optimistin gemacht, die „nichts runterziehen“ könne, erklärt sie RTL. Sie selbst liebt es zu essen, reisen und Sport zu treiben. Beruflich ist sie als HR Recruiterin tätig und lebt in Freiburg. Um das Herz der 25-Jährigen zu erobern, sollte der Bachelor respektvoll, loyal und erwachsen sein.

aus Freiburg kam vor sieben Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern aus dem Libanon nach Deutschland. Der schwierige Neustart habe sie zu einer Optimistin gemacht, die „nichts runterziehen“ könne, erklärt sie RTL. Sie selbst liebt es zu essen, reisen und Sport zu treiben. Beruflich ist sie als HR Recruiterin tätig und lebt in Freiburg. Um das Herz der 25-Jährigen zu erobern, sollte der Bachelor respektvoll, loyal und erwachsen sein. Rebecca (28) aus Schwabhausen bei Dachau ist Verwalterin für Personalwesen und betont im Interview mit RTL, dass sie mittlerweile nur noch auf den Charakter achte. Doch so ganz ohne optische Ansprüche startet die 28-Jährige nicht in das Abenteuer. „Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, wäre er groß und trainiert und hätte dunkle Haare und einen Bart“ – dem kommt Bachelor David Jackson ziemlich nah. „Manchmal habe ich meine Emotionen nicht im Griff“, beichtet sie im Interview mit RTL. Eine Voraussetzung, die in der Kuppel-Show für einige Probleme sorgen könnte.

aus Schwabhausen bei Dachau ist Verwalterin für Personalwesen und betont im Interview mit RTL, dass sie mittlerweile nur noch auf den Charakter achte. Doch so ganz ohne optische Ansprüche startet die 28-Jährige nicht in das Abenteuer. „Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, wäre er groß und trainiert und hätte dunkle Haare und einen Bart“ – dem kommt Bachelor David Jackson ziemlich nah. „Manchmal habe ich meine Emotionen nicht im Griff“, beichtet sie im Interview mit RTL. Eine Voraussetzung, die in der Kuppel-Show für einige Probleme sorgen könnte. Saskia (29) aus Münster hat keine Angst vor neuen Abenteuern. Die Vertriebsassistentin hat ihren Job an den Nagel gehängt, um auf Reisen zu gehen. „In Münster läuft kein Boyfriend-Material mehr rum, deshalb versuche ich mein Glück jetzt beim Bachelor“, begründet sie ihre Teilnahme im Interview mit RTL. Sollte die Reise nach Mexiko erfolglos sein, reise sie mit ihrem Rucksack einfach weiter. Die 29-Jährige hofft auf gute Gespräche mit einem aufgeschlossenen und interessanten Mann, der zusätzlich optimistisch, smart und respektvoll sein sollte.

aus Münster hat keine Angst vor neuen Abenteuern. Die Vertriebsassistentin hat ihren Job an den Nagel gehängt, um auf Reisen zu gehen. „In Münster läuft kein Boyfriend-Material mehr rum, deshalb versuche ich mein Glück jetzt beim Bachelor“, begründet sie ihre Teilnahme im Interview mit RTL. Sollte die Reise nach Mexiko erfolglos sein, reise sie mit ihrem Rucksack einfach weiter. Die 29-Jährige hofft auf gute Gespräche mit einem aufgeschlossenen und interessanten Mann, der zusätzlich optimistisch, smart und respektvoll sein sollte. Tami (29) aus Wörrstadt ist Fitnessökonomin und hat nicht nur beruflich, sondern auch in ihrer Freizeit viel mit Sport zu tun. „Ich bin hibbelig und kann schlecht still sitzen“, erklärt sie im Interview mit RTL. Eines darf die Beziehung mit ihrem Traummann daher nicht sein: langweilig. „Ich brauche jemanden, mit dem ich viel lachen kann und mit dem es nicht langweilig wird“, sagt die 29-Jährige, die sich als „Familienmensch durch und durch“ beschreibt. Der Bachelor kann mit einer schönen Ausstrahlung und einem schönen Lächeln punkten.

aus Wörrstadt ist Fitnessökonomin und hat nicht nur beruflich, sondern auch in ihrer Freizeit viel mit Sport zu tun. „Ich bin hibbelig und kann schlecht still sitzen“, erklärt sie im Interview mit RTL. Eines darf die Beziehung mit ihrem Traummann daher nicht sein: langweilig. „Ich brauche jemanden, mit dem ich viel lachen kann und mit dem es nicht langweilig wird“, sagt die 29-Jährige, die sich als „Familienmensch durch und durch“ beschreibt. Der Bachelor kann mit einer schönen Ausstrahlung und einem schönen Lächeln punkten. Xenia (30) aus Hamburg will nach vier Jahren als Single bei „Der Bachelor“ ihre große Liebe finden. Das Dating-Leben sei für die Einzelhandelskauffrau schwierig, da die meisten Männer heute nach dem Motto „Komm ich heut nicht, komm ich morgen“ leben würden. Mit der Teilnahme bei „Der Bachelor“ beschenke sie sich zu ihren 30ern selbst mit einem Abenteuer. Die 30-Jährige hofft auf „lange Haare, trainierte Arme, schöne Zähne und ein nettes Lächeln“, aber auch „Feingefühl, Empathie und Humor“ seien ihr wichtig, betont sie bei RTL.

aus Hamburg will nach vier Jahren als Single bei „Der Bachelor“ ihre große Liebe finden. Das Dating-Leben sei für die Einzelhandelskauffrau schwierig, da die meisten Männer heute nach dem Motto „Komm ich heut nicht, komm ich morgen“ leben würden. Mit der Teilnahme bei „Der Bachelor“ beschenke sie sich zu ihren 30ern selbst mit einem Abenteuer. Die 30-Jährige hofft auf „lange Haare, trainierte Arme, schöne Zähne und ein nettes Lächeln“, aber auch „Feingefühl, Empathie und Humor“ seien ihr wichtig, betont sie bei RTL. Yolanda (26) aus Hamburg hofft, dass der Bachelor eine gute Mischung aus ihren Freundinnen sein wird. Die Master-Studentin sucht jemanden, „mit dem sie Spaß hat, aber auch schwere Zeiten durchstehen, dem sie alles anvertrauen kann.“ In einer Beziehung wünsche sie sich das Gefühl von gegenseitigem „Zuhause, Halt und Support“, erklärt sie im Interview. Der Mann an ihrer Seite sollte „präsent und sich bewusst sein, wer er ist“. Dieser muss „ähnliche Normen und Werte“ vertreten und für diese einstehen, heißt es weiter.

Sendezeiten, Streaming und Wiederholungen

Die beliebte RTL-Show startet am Mittwoch, dem 1. März, um 20.15 Uhr. Auch alle übrigen Folgen werden wie in den vergangenen Jahren mittwochs ausgestrahlt. Die Staffel endet am 10. Mai mit dem Finale und dem „Großen Wiedersehen“.

1. Folge: 1. März um 20.15 Uhr

2. Folge: 8. März um 20.15 Uhr

3. Folge: 15. März um 20.15 Uhr

4. Folge: 22. März um 20.15 Uhr

5. Folge: 29. März um 20.15 Uhr

6. Folge: 5. April um 20.15 Uhr

7. Folge: 12. April um 20.15 Uhr

8. Folge: 19. April um 20.15 Uhr

9. Folge: 26. April um 20.15 Uhr

10. Folge: 3. Mai um 20.15 Uhr

Finale und „Das große Wiedersehen“: 10. Mai um 20:15 Uhr