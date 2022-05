Mit 60 Jahren : Kultband Depeche Mode verliert ihren Keyborder: Andy Fletcher ist tot

Andy Fletcher bei Electicity in Saarbrücken am 8. November 2003. (Archivfoto) Foto: BECKER&BREDEL/bub

Update London Eine traurige Nachricht mussten die Musiker von Depeche Mode am Donnerstagabend verkünden. Gründungsmitglied Andy Fletcher ist gestorben. Was bislang über den Tod des Mannes mit einem „wahren Herz aus Gold“ bekannt ist.

Trauer bei Kollegen undFans über Tod von Andy Fletcher

Fletcher gründete mit Dave Gahan die Band Depeche Mode

Fletcher, der in Nottingham geboren wurde, hatte Depeche Mode 1980 mit Dave Gahan und Martin Gore in Basildon gegründet. Mit dem Debütalbum „Speak And Spell“ und der Hitsingle „Just Can't Get Enough“ wurden Depeche Mode als Teil der New-Wave-Szene berühmt. Mit Pop-Klassikern wie „Everything Counts“, „Enjoy The Silence“ oder „Personal Jesus“, die weit über den Synthie-Sound anderer Künstler ihrer Zeit hinausgingen, wurden Depeche Mode zu einer der weltweit erfolgreichsten Bands - mit weltweit mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger.