Feier im Michel : Deep Purple und „La Paloma“ - Abschied von Jan Fedder

Hamburg Roten Rosen für Jan Fedder, Kodderschnauze vom Kiez mit dem Herz am rechten Fleck. Die Trauerfeier im Michel ist ganz nach seinem Geschmack - mal rockig, mal besinnlich und mit ganz viel Liebe.

Jan Fedders letzter Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Am Dienstag, dem Tag, an dem er seinen 65. Geburtstag gefeiert hätte, nehmen rund 2000 Menschen im Michel Abschied von ihrem Hamburger Jung'. In „seiner“ Kirche, in der er getauft, konfirmiert und vor 20 Jahren seine Ehefrau Marion geheiratet hatte.