RTL-Datingshow Knallhart-Vorwurf gegen David Jackson – alles nur Betrug bei „Der Bachelor"?

Mittwochabend ist Bachelor-Zeit auf RTL. Nach langem Warten dürfen sich Fans der Datingshow auf neue Folgen freuen. Am 1. März startet die 13. Staffel im Free-TV. Falls Sie über ein Abonnement bei RTL+ verfügen, können Sie „Der Bachelor“ bereits ab dem 22. Februar streamen. Im Mittelpunkt der Sendung steht der Rosenkavalier. In diesem Jahr übernimmt David „Dee“ Jackson diesen Part. Alles, was Sie über den neuen Junggesellen wissen müssen, erfahren Sie hier.