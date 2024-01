Auszeichnungen Das sind die Gewinner der diesjährigen Emmy-Verleihung

Die Restaurantserie „The Bear - King of the Kitchen“ wurde als beste Comedyserie ausgezeichnet. Zuvor hatte „The Bear“ auch in den Schauspieler-Kategorien groß abgeräumt. Als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie wurde Jeremy Allen White ausgezeichnet. Ebon Mass-Bachrach als Familienfreund „Cousin Richie“ gewann dabei als bester Nebendarsteller, Ayo Edebiri wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. Christopher Storer gewann Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch. Die Serie erzählt von einem ehemaligen Chefkoch, der nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwich-Restaurant in Chicago übernimmt.