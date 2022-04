Koch-Sendung auf Vox : „Das perfekte Dinner“ im Saarland: „Maulwurfkuchen“ und Karaoke – so war Tag eins bei Anne in St. Ingbert

Foto: ITV Studios Germany/RTL 9 Bilder „Das perfekte Dinner“ im Saarland

Saarbrücken/St. Ingbert Die Vox-Kochsendung „Das perfekte Dinner“ gastiert mal wieder im Saarland. Am Dienstag lud Hobbyköchin Anne aus St. Ingbert zum Schlemmen ein. Selbst „gute Esser“ kamen an ihren Grenzen.

Dass die Saarländerinnen und Saarländer nicht nur brillant in der Küche sind, sondern auch Humor haben, bewies Gastgeberin Anne in St. Ingbert. Die selbstständige IT-Beraterin (42) begrüßte das Kamerateam der Vox-Kochsendung „Das perfekte Dinner“ mit einem Sweatshirt mit dem Aufdruck „St. Moritz, St. Tropez, St. Ingbert“.

Ihre Konkurrenten um den Wochensieg sind Caritas-Mitarbeiterin Nele (38), Mode- und Grafikdesignerin Nina (38) und Elektroniker-Azubi Jan (24). Die Dinner-Woche startete wegen Ostermontag erst an diesem Dienstag. Deshalb sind auch nur vier Gastgeber im Rennen, anstatt der üblichen fünf. Annes Menü stand unter keinem bestimmten Motto. Ihre Speisenauswahl traf die Gastgeberin nach folgenden Kriterien: „Was mir schmeckt, was bei anderen Gästen schon einmal gut angekommen ist und was ein bisschen raffiniert ist.“

Gastgeberin Anne empfängt in St. Ingbert „goldige“ Gäste

Als Vorspeise servierte Anne Auberginen-Törtchen mit lauwarmem Linsensalat sowie ein Brot mit Avocado und Ei. Die Hauptspeise setzte sich aus Kalbsinvoltini mit Süßkartoffelgnocchi und Spinat zusammen. Die Nachspeise war ein Café Gourmand mit Schokoladenküchlein, Halva-Eis, Macarons und Eierlikör. Mit selbst gebastelten Origami-Kranichen dekorierte Gastgeberin Anne stilvoll ihren Tisch. Nach dem Empfang ihrer Gäste zeigte sich die 42-Jährige sichtlich erleichtert: „Die sind alle Drei doch ganz goldig.“

Schon bei der Vorspeise kamen die Gäste aus dem Saarland ins Schwärmen. „Im Prinzip war diese Komponente mit dem Brot, dem Ei und der Avocado perfekt gemacht“, urteilte Nele. Konkurrentin Nina hingegen lobte den gut abgeschmeckten Linsensalat. Nur Mitstreiter Jan fand eine Kleinigkeit zu nörgeln: Für ihn war die Avocado-Eier-Stulle „stark sättigend“. Von einer „Geschmacksexplosion“ hingegen sprach er beim Biss in das Auberginen-Törtchen. „Es war wirklich sehr lecker, aber es ist echt viel. Ich bin eigentlich ein guter Esser“, meinte Nina schon nach dem ersten Gang. Sie hätte sich kleinere Portionen gewünscht.

Süßkartoffelgnocchi sind der Hit

Beim Hauptgang wusste insbesondere die Beilage zu überzeugen. „Die Süßkartoffelgnocchi waren nicht so matschig. In Butter geschwenkt, mit dem Salbei hat mir das sehr gut geschmeckt“, schwärmte Nele. Sie lobte die Gastgeberin für ihr „sensationelles Zeitmanagement“. Bei Jan sorgten die unter anderem mit Oliven gefüllten Kalbsinvoltini für Begeisterung. Für Mitstreiterin Nina war der Blattspinat ein Stück zu salzig.

Vor der Nachspeise warf Gastgeberin Anne in St. Ingbert noch die Karaoke-Maschine an, um die Stimmung unter den Hobbyköchen am ersten Dinner-Tag etwas aufzulockern und den Teamgeist zu beschwören. Zusammen sangen die Vier „Sunshine Reggae“ von Laid Back.

Halva-Eis besser als von der Eisdiele

Zu locker war allerdings die Konsistenz des Schokoladenküchleins, das nicht ohne zu bröseln sich aus der Silikonform lösen ließ. Doch Anne bewies ihre Schlagfertigkeit und preiste das Gebäck aufgrund seiner Optik einfach als „Maulwurfkuchen“ an. Die Fülle an einzelnen Dessertelementen beim Café Gourmand stieß nicht bei allen Teilnehmern auf Begeisterung. „Die Macarons hätte es nicht gebraucht“, kritisierte Nina. Ihr schmeckte beim Nachtisch das cremige Halva-Eis am besten. Nele stimmte ihr dabei zu. „Es hat noch besser geschmeckt als an der Eisdiele, wo ich sonst gerne hingehe“, so die Caritas-Mitarbeiterin. Konkurrent Jan fehlte allerdings beim Halva-Eis ein wenig die Süße.

Gastgeberin Anne erwartete nach ihrem Dinner zwischen sieben und acht Punkte. Ihre Erwartungen wurden erfüllt: Insgesamt 24 von möglichen 30 Punkten bekam die IT-Beraterin aus St. Ingbert. Das treffende Schlusswort von Tag eins im Saarland kam von Gast Nina: „Wir sind heute richtig satt geworden.“