Kandidaten aus dem Saarland „Das perfekte Dinner“ bei Petra – eine „Verhaftung“ und viele „Schweinereien“

Petra hat sich für ihre Konkurrenten Laura, Benjamin, Jörg und Martin eine leichte Vorspeise überlegt, inspiriert vom Urlaub in Ägypten: Würziges Gegurke mit Meeresgetier steht auf der Karte. Doch was soll das sein? Rätselraten bei den Kandidaten. Martin tippt auf eine kalte Gurkensuppe, für Jörg und Benjamin hört sich das Gericht zumindest spannend an. Am Abend bei Petra zu Hause dann die Auflösung: Es gibt Gurken-Spaghetti mit selbst gebeiztem Lachs und selbst gemachtem Brot, serviert auf schwarzen Schieferplatten.