Kandidaten aus dem Saarland „Das perfekte Dinner“ bei Martin – „zitroniges“ Menü und eine Lektion in Sachen Zeitmanagement

„Das perfekte Dinner“ ist am vierten Abend in dieser Woche beim 48-jährigen Orthopädieschuhmachermeister Martin in Holz zu Gast. Die Erwartungen sind groß bei der Konkurrenz, doch schon bei der Sichtung des Menüs ist klar: „Es ist echt viel“. Und auch Martin selbst gibt zu, dass sein persönlicher Angstgegner an diesem Abend die Zeit sein wird.