Filmakademie „Das Lehrerzimmer“ gewinnt Deutschen Filmpreis

Beim Deutschen Filmpreis hat die Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger gleich neun Auszeichnungen gewonnen. Die Goldene Lola für den besten Spielfilm ging allerdings an das Drama „Das Lehrerzimmer“, wie die Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekanntgab. Regisseur Ilker Çatak erzählt darin von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Der Film mit Schauspielerin Leonie Benesch gewann fünf Preise.