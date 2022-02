IBES-Teilnehmer im Portrait : Dschungelcamp: Hat Filip Pavlovic das Zeug zum Dschungelkönig?

Foto: RTL 18 Bilder Dschungelcamp 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei

Filip Pavlovic hatte sich das Ticket für den Dschungel in der "IBES Dschungelshow" gesichert, die 2021 anstelle des regulären Dschungelcamps stattfand. Hat er auch das Zeug zum Dschungelkönig?

Der 27-jährige Filip Pavlovic konnte sich in der IBES-Dschungelshow das goldene Ticket für die Teilnahme an der 15. Dschungelcamp-Staffel sichern. Bereits im Vorfeld nahm er an diversen deutschen TV-Shows teil. Bei „Die Bachelorette“ 2018 wurde er Dritter, danach folgten Auftritte in Shows wie „Bachelor in Paradise“, „Sat.1-Promiboxen“ und „Like Me – I‘m Famous“. Pavlovic ist im Besitz der kroatischen und bosnischen Staatsangehörigkeit.

Welchen Beruf hat Filip Pavlovic?

Filip Pavlovic sagt selbst über sich, dass er in seinem Leben nicht immer alles richtig gemacht hat. Zwei Ausbildungen hat er abgebrochen: KFZ-Mechatroniker und Glaser. Auch das duale Studium als Fitnesstrainer beendete er nicht. Er stieg später in die Reinigungsfirma seiner Mutter ein, die er mittlerweile gemeinsam mit ihr leitet.

Auf seine sechsmonatige Arbeitslosigkeit zurückblickend, sagte er im RTL-Interview: „Ich weiß, wie es ist, was zu haben und wie es ist, nichts zu haben […] Und wenn du nichts hast, machst du alles, um Geld zu verdienen.“ Er sei sich für nichts zu schade.

Der 27-Jährige wollte Profi-Fußballer werden

Filip Pavlovic ist wohl der sportlichste Teilnehmer der diesjährigen Staffel. Eigentlich wollte er Profi-Fußballer werden. Als Jugendspieler lief er sowohl für den Hamburger SV, als auch für den Stadtrivalen FC St. Pauli auf, doch eine Knieverletzung machte seinen Ambitionen ein jähes Ende.

In der Dschungelprüfung „Ab ins Klo“ setzte er sein sportliches Können unter Beweis und sicherte seinem Team die maximale Anzahl an Sternen.

Filip Pavlovic könnte der nächste Dschungelkönig werden

Der 27-Jährige ist ein wahrer Kämpfer und hat bereits einige Shows gewonnen. So triumphierte er 2021 nicht nur in der Dschungelshow mit 50.000 Euro Prämie, für seinen Sieg bei „Like me, I’m Famous“ kassierte der durchtrainierte Hamburger noch einmal 100.000 Euro. Auch beim Promiboxen machte er eine gute Figur und besiegte Ur-Bachelor Paul Janke.

Der Hamburger weiß genau, worauf es bei Realityshows ankommt: Authentizität und eine starke Fanbase. Beides hat der 27-Jährige. Seine witzige und naive Art erinnern außerdem an den Sympathieträger Pietro Lombardi.

Dschungelcamp: Flirt mit Tara

Im Camp bandelte er am ersten Tag mit „Only Fans“-Fuß-Influencerin Tara Tabitha (28) an. Zuschauer hofften auf ein Flirt-Spektakel. Doch an Tag 4 wollte Filip ein paar Gänge zurückschalten und sich nicht im TV als Aufreißer präsentieren. Tara war fassungslos: „Ein paar Gänge zurückschalten? Wir haben noch nicht mal Händchen gehalten. Einen Schritt zurück? Wohin denn? In den Abgrund?“

Filip Pavlovic gerät mit Eric Stehfest aneinander

Doch Pavlovic kann auch ganz anders, wie er an Tag 9 beweist. Als Eric Stehfest nach einem Streit nicht ihm reden will, rastet er aus: „Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast und wir beide werden auch keine besten Freunde mehr. Menschlich gesehen halte ich nix von dir!“

Die Situation eskaliert am nächsten Tag sogar noch weiter. So weigert sich Eric Stehfest an der Dschungelprüfung teilzunehmen. Sozusagen eine Kollektivstrafe für Filips Verhalten.

Kurze Zeit später beweist Filip jedoch wieder seinen Teamgeist, als er Erics Entschuldigung öffentlich annimmt. Unter dem Applaus von Peter reichen sich beide die Hände: „Wir werden keine besten Freunde, aber ich finde gut, dass du das gemacht hast", so Filip. Obwohl er Eric nicht ganz traue, sei er diesen Schritt für das Team gegangen.