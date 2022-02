Dschungelcamp 2022 : Nach Eklat um Dschungelprüfung: Eric Stehfest kriecht zu Kreuze

Foto: RTL 12 Bilder Dschungelcamp Tag 11: Filip taucht in die Kanalisation und Eric entschuldigt sich

Das gab es noch nie im Dschungelcamp: An Tag 10 verweigert Schauspieler Eric Stehfest die Dschungelprüfung. Die übrigen Camp-Bewohner sind entsetzt und stellen ihn zur Rede. Stehfests Reaktion auf die Kritik überrascht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

An Tag 10 mussten Promi-Bodyguard Peter Althof und Soap-Schauspieler Eric Stehfest zur Dschungelprüfung antreten.

Auf die Frage, ob Eric Stehfest die Prüfung annimmt, rief der Schauspieler: „'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'“. Moderatorin Sonja Zietlow war fassungslos: „Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie!“

Die Begründung für seine Weigerung: „Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen", erklärte der 32-Jährige. „Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht."

Tag 11: „Er ist eine tickende Zeitbombe. Das ist der echte Eric“

Die Luft im Camp ist zum Schneiden. Nur langsam beruhigen sich die Gemüter der Stars nach dem Dschungelprüfungs-Eklat rund um Eric. Das Verhalten des Schauspielers lässt alle rätseln. Linda und Filip ziehen sich an den Fluss zurück. Nur die beiden Reality-Stars haben ihren Unmut über Erics Abbruch laut kundgetan – der Rest hat geschwiegen.

„Weißt du, was mich nervt? Nicht der Fakt, dass er das gemacht hat, sondern dass jeder so tut, als wenn das normal sei. Ich habe mit dieser Bombe nicht gerechnet. Ich finde das unfair uns gegenüber. Ich habe mir sieben Tage den Arsch abgerackert, damit wir was zu essen kriegen!“, regt sich Linda auf.

Auch Filip ist wütend: „Der ist doch gelernter Schauspieler! Der Junge ist besessen davon andere zu beobachten. Er ist eine tickende Zeitbombe. Das ist der echte Eric. Das ist doch kein Grund, die ganze Gruppe abzufucken!" Manuel denkt bereits strategisch: „Wir werden ihn nicht ändern, das heißt für uns, wir können ihn nicht in die Prüfung wählen."

Dschungelcamp 2022: Linda konfrontiert Eric

Linda geht auf Eric zu und sagt ihm, was sie denkt: „Ich würde dir gern ein paar Sachen sagen. Ich verstehe dich nicht, aber ich würde dich gerne verstehen."

Eric erklärt sich dann doch: „Ich hasse es, wenn Menschen sich profilieren und anfangen irgendwelche Geschichten von sich zu erzählen, nur um gesehen oder gehört zu werden. Und heute habe ich einfach etwas von jemandem gehört, dass das hier alles nur Show und Fake sei. Und da bin ich raus, Linda! Es geht nicht, dass wir Menschen anlügen da draußen." Konkret benennt Eric den Ex-Bachelorette-Kandidaten Filip. Der hätte ihn vor einem Millionenpublikum bloß gestellt und lächerlich gemacht.

Linda: „Dass du und Filip keine besten Freunde werdet, ist klar, das ist ok. Aber hier sind andere, denen das nicht so bewusst ist, dass du sie eigentlich meinst!"

Eric wird nachdenklich und erläutert dann: „Gerade die Menschen, die betroffen sind, winden sich gerne raus. Ich habe da gar keine Lust drauf." Gemeint ist wohl auch Harald, der Eric gegenüber äußerte: „Glaube nichts von alledem, was ich dir jemals erzählt habe. Ich rede nur Unsinn!“

Haralds-Unsinns-Aussage geht Eric nicht aus dem Kopf. Er spricht den Designer direkt auf an. „Mit dieser Aussage hast du mich erschüttert, ob ich dir vertrauen und glauben kann, oder halt nicht. Darum geht es einfach. Ich könnte sowas nicht akzeptieren."

Dschungelcamp 2022: Harald und Eri c vertragen sich

Harald legt die Hand auf Erics Schulter und schaut ihm in die Augen: „Eins musst du wissen. Bei mir ist nichts vorgetäuscht und nichts vorgespielt. Niemals! Ich mache so was nicht. Ich habe dir nur Dinge erzählt, die hundertprozent wahr sind. Ich habe mich dir auch sehr geöffnet, weil ich das Gefühl habe, das hat gepasst mit uns. Ich mag dich auch sehr. Ich würde nie etwas machen, das gegen dich geht!"

Eric ist sichtlich ergriffen: „Ich habe dich ja auch ins Herz geschlossen und das war auch der Grund, warum mich das so aus der Fassung gebracht hat! Ich bin sehr froh!“ Die beiden umarmen sich innig. „Ich hab dich ja auch ins Herz geschlossen. Das war auch der Grund warum mich das so mitgenommen hat“, so Eric.

Dschungelcamp 2022: Eric kriecht zu Kreuze

Ob es der Anblick der leeren Reis-und-Bohnen-Näpfe ist oder waren es die Gespräche mit den anderen Stars – ausgerechnet beim kargen Abendessen kriecht Eric vor allen zu Kreuze: „Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich die Prüfung heute nicht gemacht habe. Das kommt von Herzen. Es ist dann doch ein Thema hochgekommen bei mir, von dem ich dachte, dass ich es schon verarbeitet hatte. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das wurde bei mir sehr, sehr oft schon erschüttert. Seit wir hier sind, habe ich das Gefühl, steht dieses wer spielt, wer spielt nicht, im Raum. Das sind Ängste, die herumschwirren – aber ich möchte keine Angst vor euch haben und ich möchte hier nicht verletzt werden. Ich bin ich und das ist ein Teil von mir, der heute rausgekommen ist."

Linda: „Das ist voll schön!“ Viele nicken. Harald: „Das ist sehr gut!" Dann wendet sich Eric an Filip: „Das geht auch an dich Filip. Ich habe dich ehrlich nicht von Anfang an auf dem Kieker gehabt. Ich würde auch für dich, wenn ich die Chance noch mal bekomme, Essen besorgen. Vielleicht schaffen wir es ein Stück weit doch noch etwas näher zu rücken."

Erleichterung macht sich breit. Eric ergänzt: „Es gibt ja viele Vorurteile auch über den Dschungel: alles gefaked und so. Jetzt weiß ich wirklich, dass das alles echt und wahrhaftig ist. Ihr seid echte Menschen. Das finde ich ziemlich stark."

Alle freuen sich, nur Filip schweigt. „Das Vertrauen ist weg und er kann mit einer Entschuldigung nicht erwarten, dass das alles gegessen ist", so der 27-Jährige im Dschungeltelefon. „Ich glaube, ich rede da auch für die ganze Gruppe, dass man ihn mit Vorsicht genießen muss.“ Dennoch reicht Filip unter dem Applaus von Peter Eric die Hand: „Wir werden keine besten Freunde, aber ich finde gut, dass du das gemacht hast!" Er sei diesen Schritt für das Team gegangen.

Eric mit Drogenbeichte: „Angst wieder dieser Junkie zu sein“

Seine Zeit in Dschungel erinnert Eric an seine Drogenabhängigkeit, beichtet er im Dschungeltelefon. „Ich war ja Crystal Meth abhängig und das Gefühl habe ich wieder hier.“ Jeden Tag würden die Kandidaten über Essen sprechen, es wäre so, wie darüber nachzudenken, wie man an Stoff kommen kann. „Außerdem schiebt man Filme und malt sich aus, wer was gesagt oder gemacht haben kann.“ Er hätte große Angst davor, wieder „dieser Junkie zu sein.“

Dschungelprüfung Tag 11: Für Filip geht es in die Kanalisation

Acht Sterne sind im unterirdischen Abwassersystem des Dschungel-Plumpsklos versteckt. In der Dunkelheit lauern auf den 27-jährigen Filip aber auch kleine und große Tiere, verschiedenste Flüssigkeiten und weitere Überraschungen.

Kaum in der Tiefe angekommen, findet der Bachelorette-Star den ersten Stern in einem Schlangennest. Eine Ladung Kakerlaken und Melasse ergießt sich über ihn. „Lasst mich in Ruhe – ihr Monsterkakerlaken", ruft er und schraubt den ersten Stern ab. In einem Rattennest liegt der nächste Stern. „Ich küsse eure Mäuseaugen", so Filip beim Lösen des Sterns.

Es folgen ein Stern in einem Igel-Nest und ein weiterer festgeknoteter an einem Gullideckel. Filip gibt alles, kriecht flink weiter in einen engen Gang und knotet den fünften Stern ab. Dann öffnet sich der Boden, auf dem er liegt und Filip fällt in ein Becken mit zwei Krokodilen. „Das glaubt mir keiner, dass ich hier mit Krokodilen bade!“. Der sechste Stern ist in der Tasche.

Weiter geht es in ein Ekel-Kanalrohr, das durch einen riesigen, ekeligen Fettklops verstopft ist. Kaum ist der beiseite, rutscht er in einen weiteren Kanalgang hinab voller stinkender Abfälle. „Ey, ist das hier ein Horrorfilm, oder was?", brüllt Filip. Dort findet er den siebten Stern, ein Stück weiter dann schnell den achten. Kaum hat er „Ich habe den achten Stern" gerufen, spült ein Schwall Wasser ihn die Kanalisation hinab. Dann macht er sich auf den Weg zum Ausgang und krabbelt aus einem Gulli ans Tageslicht.

Foto: RTL