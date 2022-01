Im RTL-Interview : Model Gina-Lisa Lohfink macht Dschungelcamp-Kandidat Pavlovic Vorwürfe

Südafrika Seit vergangenem Freitag tummeln sich Deutschlands verkannte Nachwuchshoffnungen im Dschungelcamp. Nun hat die ehemalige Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink heftig gegen einen Kandidaten ausgeteilt – und vor ihm gewarnt.

RTL-Dschungelcamp: Was Gina-Lisa Lohfink über Filip Pavlovic denkt

Im RTL-Interview hat sich die einstige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin massiv über das Flirt-Verhalten Pavlovics aufgeregt. „Der f*** alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist!", lautet Lohfinks knallharter Vorwurf. Das sei auch der Grund, weshalb Pavlovic die Nähe zur Camp-Mitbewohnerin Tara Tabitha suche, ist sich Lohfink mehr als sicher. Dessen Absicht habe sie sofort durchblickt.

Harte Aussagen, ja üble Behauptungen von Lohfink. Doch stimmt das auch? Was bringt Lohfink dazu, sich so zu äußern?

"Filip ist ein guter Freund von mir“, sagt sie im RTL-Interview. Sie wisse deshalb sehr genau, wie sich der Ex-“Bachelorette“-Kandidat bei Frauen verhalte. „Er will Tara nur ins Bett kriegen – aus Langeweile und Show-Gründen!“, versichert Lohfink und fügt an: „Der meint das nicht ernst!“ Vor ihrem (angeblich) guten Freund könne sie Tabitha deshalb nur warnen: "Mein Rat an Tara wäre, bitte, ich hab Filip gerne – aber lass die Finger von ihm."

Dschungelcamp – Filip macht Tara eine Ansage

Was Gina-Lisa noch nicht weiß – Pavlovic fühlt sich von Tabitha erdrückt, wie er in der siebten Folge (heute Abend, 20.15 Uhr, RTL) klarstellt: "Tara, du tust gerade so, als ob wir drei Jahre in einer Beziehung sind", platzt es aus ihm heraus. Schon vor einigen Tagen hat er die Reality-Queen gebeten, mal ein paar Gänge zurück zu schalten.