Auf Instagram : Dschungelcamp 2022: Grüße aus dem Saarland – diesem Promi wünscht Sängerin Nicole den Sieg

Saarbrücken Elf Promis ziehen in diesem Jahr ins Dschungelcamp. Sie alle wollen nur eins: Der nächste Dschungelkönig oder die nächste Dschungelkönigin werden. Doch wem drückt das Saarland eigentlich die Daumen? Die saarländische Schlagersängerin Nicole hat einen klaren Favoriten.

Auch RTL-Versicherungs-Detektiv Patrick Hufen (51, „Die Versicherungsdetektive – der Wahrheit auf der Spur“) outet sich in einer Instagram-Videobotschaft als bekennender Glööckler-Fan: „Lieber Harald, ich wünsche Dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg im südafrikanischen Dschungelcamp. Also ein Tipp von mir: Hüte Dich vor den Spinnen aus dem Dschungel und vor den Schlangen in Deinem Camp. Und wenn es dann doch mal irgendwie zu einem Versicherungsfall kommt im Becken des Grauens, weißt Du ja, wo Du mich findest. Also toi toi toi und viel Spaß! Vor allen Dingen ganz viel Erfolg – und bring die Krone mit nach Hause...“