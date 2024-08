Dschungelcamp Danni Büchners erster Ehemann starb überraschend mit 34 Jahren

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ stirbt der Schlagersänger plötzlich im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Jens, bekannt durch „Goodbye Deutschland“ sowie Auftritte in Shows wie „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“, hinterlässt Danni mit fünf Kindern. Seitdem kämpft die alleinerziehende Mutter ihren Weg durch die deutschen Fernsehformate, um, wie sie selbst sagt, „Kohle für sich und ihre Kinder“ zu verdienen. Dabei liegt es ihr in den letzten Jahren vor allem am Herzen, Jens' Erbe zu bewahren.