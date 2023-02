IBES-Kandidat : Daniela Katzenberger: So hat das Dschungelcamp Lucas Cordalis verändert

Die Krone hat Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis knapp verpasst. Und seit seiner Rückkehr zu seiner Familie ist vieles anders als zuvor.

Nach Dschungelcamp: Ehe-Drama bei Cordalis‘ Schwiegereltern

Lucas Cordalis: So hat ihn das Dschungelcamp verändert

Aber auch Lucas Cordalis selbst spürt die Folgen seiner Teilnahme am Dschungelcamp in Australien. Er habe noch Jetlag, sei tagsüber müde und wolle um Mitternacht frühstücken, erzählt Daniela Katzenberger über ihren Mann. Auch habe er mehrere Kilogramm abgenommen.

“Der ist so dünn geworden, Mann. Ich fühle mich nebendran wie ein f**** Dromedar“, kommentiert die 36-Jährige ein Foto ihres Mannes auf dem Stepper. Und witzelt: „Fühle mich provoziert...ich glaub‘, ich fang‘ Streit an, bis er zehn Pizzen mampft!“ Ob der Plan aufgeht?

Immerhin eine Sache scheint für den Schlagersänger derzeit noch positiv zu sein. Nach Wochen in Australien ist er mit seiner Tochter wieder vereint. Am Wochenende sahen die Bilder auf Instagram zumindest auch wieder nach einem normalen Familienleben aus. So ging es an den Strand und mit Inlineskates über den Asphalt von Mallorca.