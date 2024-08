Leute Daniela Katzenberger hat Kummer mit ihrer Tochter

Vox baute Daniela Katzenberger einst zum Fernsehstar auf. Diese Zeit hat der TV-Star noch in guter Erinnerung: „Also der absolute Hammer war natürlich mein Trip damals nach Los Angeles, als ich unbedingt in den "Playboy" wollte - eventuell war ich vor kurzem auch nochmal in L.A., aber das werdet ihr dann in der Doku sehen. Dann haben natürlich sehr lange, sehr viele Menschen über meine tätowierten Augenbrauen gesprochen, über die ich mich heute auch nur noch amüsieren kann.“