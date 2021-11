Adel : Dänische Königin Margrethe II. setzt Besuch in München fort

Dänische Königin Margrethe II. setzt Besuch in München fort

Königin Margrethe II. von Dänemark (M) trägt sich in der Residenz München neben Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung ein. Rechts steht Söders Frau Karin Baumüller-Söder. Foto: Matthias Balk/dpa-Pool/dpa

München Zu ihrem Besuch bei Markus Söder in der Münchner Residenz fuhr die Staatsregierung das volle Programm auf: Böller, Blumen, Blasmusik. Am Samstag wird es für die dänische Königin wohl etwas ruhiger.

Die dänische Königin Margrethe II. setzt am Samstag ihren Besuch in München fort. Sie wird in der Akademie der bildenden Künste München zu Gast sein.