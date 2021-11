Royaler Besuch : Dänemarks Königin Margrethe in Deutschland

Dänemarks Königin Margrethe in Deutschland

Berlin Hoher Besuch im Schloss Bellevue: Dänemarks Königin Margrethe und Kronprinz Frederik sind zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier. Bei dem Besuch geht es um Kultur, Wirtschaft - und einen Abschied.

Dänemarks Königin Margrethe II. (81) und ihr Sohn Kronprinz Frederik (53) sind zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen.

Sie landeten am Mittwochvormittag auf dem militärischen Teil des Berliner Flughafens BER. Zum Auftakt der viertägigen Visite wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Königin und den Kronprinzen mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue begrüßen. Am Abend gibt er ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste.

Königin Margrethe wird an diesem Mittwoch auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen und den bei Staatsbesuchen üblichen Gang durch das Brandenburger Tor unternehmen. Vor der Neuen Wache, dem Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wollen die dänische Königin und ihr Sohn einen Kranz niederlegen. Vorgesehen ist an diesem ersten Tag auch ein Besuch des Universitätskrankenhauses Charité.

Bundespräsident Steinmeier und Königin Margrethe hatten sich erst Mitte Juni in Dänemark gesehen, als sie die friedliche Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland im Jahr 1920 feierten. Steinmeier bezeichnete diese seinerzeit als wegweisend für die Verständigung beider Länder. Es habe Modellcharakter, wie respektvoll die deutsche Minderheit in Dänemark und die dänische Minderheit in Deutschland miteinander umgingen. „Aus dem Trennenden ist Verbindendes geworden.“