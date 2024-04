Hollywood-Komödie „Crazy Rich“-Filmhit kommt als Musical auf die Bühne

US-Regisseur Jon M. Chu (44, „Die Unfassbaren 2“, „In the Heights“) will seinen früheren Filmhit „Crazy Rich“ als Musical auf die Bühne bringen. Der Filmemacher gab sein geplantes Broadway-Debüt am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Kevin Kwan, Autor der Buchvorlage „Crazy Rich Asians“ (so der englische Buch- und Filmtitel), teilte mit, er freue sich sehr auf das Bühnenstück. Die gebürtige Südkoreanerin Helen Park, die zuvor das Musical „KPOP“ vertonte, ist als Komponistin an Bord.