Schauspieler Costner fühlte sich als Houstons „imaginärer Bodyguard“

Hollywood-Schauspieler Kevin Costner empfand eigenen Angaben zufolge für Musiklegende und „Bodyguard“-Filmpartnerin Whitney Houston einen Beschützerinstinkt. „Ich weiß nicht, was es war, aber wir hatten einen Moment, in dem mir klar wurde, dass die Welt eine höhere Vorstellung davon hatte, wer wir waren, und so habe ich mich darauf eingelassen“, erklärte der 69-Jährige im „Armchair Expert“-Podcast mit Blick auf seine Beziehung zu der 2012 gestorbenen Sängerin. „Ich war ihr imaginärer Bodyguard.“