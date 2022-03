RTL-Tanzshow : Hardy Krüger Jr. darf bei „Let's Dance“ nicht antanzen

Köln Corona bringt auch die Teilnehmer von Deutschlands beliebtester Tanzshow aus dem Takt. Es gibt mehr als einen positiven Test. Und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist jetzt wieder dabei.

Der Schauspieler Hardy Krüger Jr. nimmt nicht mehr an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil. Er sei weiterhin corona-positiv, teilte der Sender via Instagram mit. Für ihn rücke die bereits ausgeschiedene Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach.

Lilly und Andrzej müssen uns leider in Show 1 verlassen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. ❤️ Was sagt ihr zu der Entscheidung? #RTL #LetsDance #LillyZuSaynWittgenstein pic.twitter.com/Gcqk3243d4

„Wie gut, dass wir so viele fabelhafte Tanzprofis haben“, erklärt der Sender. „Wir wünschen allen eine gute Besserung.“ Die nächste Ausgabe der Show läuft am Freitag um 20.30 Uhr. „Born in“ lautet dann das Motto der Show. Die Paare werden zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Prominenten tanzen. Das Spektrum reicht von Instagrammerin Cheyenne Ochsenknecht (21), die einen Rumba zu „She's Got That Light“ von Orange Blue tanzt, bis zu Sängerin Michelle (50), die einen Cha Cha Cha zu „Eine Neue Liebe“ von Jürgen Marcus aufs Parkett legt, wie RTL am Donnerstag in einer Mitteilung berichtete.