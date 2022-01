Impf-Kritikerin betroffen : Musste Talk bei Maischberger absagen: positiver Corona-Test bei Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht

Berlin Mit skeptischen Äußerungen zur Corona-Impfung im Zuge der Debatte über Bayern-Star Kimmich hat Sahra Wagenknecht für Diskussionen gesorgt, auch einzelne Corona-Maßnahmen kritisiert sie. Nun muss sie eine Talkshow wegen eines positiven PCR-Tests absagen.

Die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht ist positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigte sie am Mittwoch, 26. Januar, der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Nach eigenen Angaben hat sie bisher keine Symptome. „Ich merke bis jetzt nichts. Entweder kommt es noch, oder ich habe es schon hinter mir“, sagte Wagenknecht der dpa. Sie habe am Dienstagmorgen einen PCR-Test wegen der geplanten Teilnahme an der Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend gemacht, wo es um die Impfpflicht gehen sollte. „Und heute morgen, ich war schon fast auf dem Weg zum Flughafen, kam das positive Ergebnis.“ Wagenknecht, die nach eigenen Angaben nicht geimpft ist, sagte weiter: „Ich hab' natürlich schon immer Respekt davor gehabt, dass ich irgendwann so ein Ergebnis bekomme, und jetzt hoffe ich einfach, dass ich zu denen gehöre, die Glück haben und wo das symptomfrei oder jedenfalls mild verläuft.“