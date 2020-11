Corona-Pandemie : Was gilt, wenn Fitnessstudios schließen müssen?

Was gilt, wenn Fitnessstudios schließen müssen?

Service Potsdam Trainieren im Fitnessstudio ist derzeit eine Herausforderung. Schon Anfang des Jahres mussten die Studios wegen Corona schließen – jetzt wieder. Für Kunden und Betreiber eine schwierige Situation.

Statt im Sportstudio zu trainieren, rollen daher viele ihre Fitnessmatte wieder im Wohnzimmer aus. Doch was heißt das für die Mitgliedschaft im Studio? Wichtige Fragen und Antworten.

Die Betreiber dürfen ihre Dienstleistung aufgrund der Vorgaben derzeit nicht anbieten. Im Prinzip dürften sie für nicht erbrachte Leistungen aber auch kein Geld verlangen. Für Kunden entfällt damit die Pflicht, ihre Beiträge zu zahlen. Geregelt ist das in Paragraf 326 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Sehen das auch alle Gerichte so?

Nein, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stellen sich manche Rechtsfragen neu. So befand etwa das Landgericht Würzburg in einem Urteil (Az.: 1 HK O 1250/20): „Die Covid-19-Pandemie fällt in die Kategorie der sogenannten ‚Störung der großen Geschäftsgrundlage’.“