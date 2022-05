Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Nachmeldungen vom Wochenende – so entwickelt sich die Inzidenz im Saarland

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus sinkt im Saarland. Es gibt weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Welche Details das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag noch mitteilt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 3. Mai, 900 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland. Am Vortag waren es keine neuen Fälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 301 785 Infektionen aufgetreten. Das RKI meldet zwei weitere Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, auf 1640. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 705,9. Am Vortag lag sie bei 739,9.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

In fünf der sechs Landkreise entwickeln sich die Angaben zum Infektionsgeschehen unterschiedlich. In Merzig-Wadern und im St. Wendeler Land steigen die Werte leicht. In den übrigen gehen sie zurück.

Das RKI beruft sich bei seinen Angaben auf die Meldungen der Gesundheitsämter. Die meisten im Saarland geben mittlerweile am Wochenende aber keine Daten mehr ans Institut weiter. So sind Meldungen zum Wochenbeginn wenig aussagekräftig. Das wirkt sich auch auf die statistischen Angaben für Deutschland aus und verzerren das Gesamtbild. Jetzt fließen die Nachmeldungen ein.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sinkt weiter. Das RKI gibt den Wert am Dienstagmorgen mit 632,2 an. Binnen 24 Stunden seien gut 113 522 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag lag die Inzidenz bei 639,5. 4032 Neuinfektionen waren aufgrund mangelnder Datenweitergabe der Gesundheitsämter gemeldet worden. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 24 927 338.