Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Weiterhin Rückgang bei Saar-Inzidenz

Saarbrücken/Berlin Das Saarland verzeichnet wie auch ganz Deutschland eine ständig sinkende Inzidenz bei Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Nur noch zwei Landkreise liegt über dem 300er-Schwellenwert. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag, 21. Mai, 383 neue Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Seit Beginn der Pandemie sind 312 830 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet keine weiteren Todesfälle. Damit bleibt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1671. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 291,2. Am Vortag lag sie bei 302,2.