Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Auch zum Wochenbeginn ist die Angabe zur Inzidenz im Saarland mit Vorsicht zu genießen

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus ist in Deutschland am Wochenende gesunken. Auch die Zahl der Todesfälle ist rückläufig. Im Saarland stagniert die Inzidenz. Das hat nach Angaben des Robert-Koch-institus (RKI) einen triftigen Grund und weniger mit der tatsächlichen Entwicklung zu tun.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag, 23. Mai, keine Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Damit bleibt es beim Stand vom Vortag: Seit Beginn der Pandemie sind 312 830 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet keine weiteren Todesfälle. Damit bleibt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1671. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert bei 257,8.

Änderungen in Corona-Verordnung

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

In allen Landkreisen bleibt der Wert zum Wochenstart gleich. Im St. Wendeler Land ist er mit 341,2 am höchsten. Den niedrigsten Wert hat der Saarpfalz-Kreis (219,5).

Die meisten Gesundheitsämter melden am Wochenende keine Zahlen ans Institut. Darum sind die Angaben sonntags und zum Wochenstart nur eingeschränkt aussagekräftig. Nachmeldungen verzerren die aktuelle Darstellung auch am Dienstag. Einfluss hat dies zudem auf die Angaben in ganz Deutschland.