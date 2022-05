Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland sinkt weiter – 1021 Neuninfektionen und sechs weitere Todesfälle

Foto: dpa/Martin Schutt 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter im Saarland sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in allen Kreisen. Die Zahlen im Detail.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch, 11. Mai, 1021 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Damit sind seit Beginn der Pandemie 308 047 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet sechs weitere Todesfälle. Damit seigt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, auf 1660. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 509,2. Am Vortag lag sie bei 536,7..

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

In den sechs saarländischen Landkreisen gehen die Zahlen der Neuinfektionen zurück. Im St. Wendeler Land ist der Wert mit 729,8 noch am höchsten. Den niedrigsten hat der Regionalverband (427,5). Die Ziffer gibt den Wert der Ansteckungen mit dem Corona-Virus innerhalb einer Woche an, hochgerechnet zu besseren Vergleichbarkeit auf 100 000 Einwohner (alle Werte finden Sie in unserer Tabelle)

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 507,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 522,7 gelegen (Vorwoche: 591,8 Vormonat: 1080,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Lesen Sie auch Trotz Impfung und Genesung : Warum es möglich ist, sich mehr als einmal mit Corona zu infizieren

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 97 010 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 106 631 registrierte Ansteckungen) und 231 Todesfälle (Vorwoche: 241) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.