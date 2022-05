Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Alle Landkreise im Saarland zeigen sinkende Inzidenz – keine weiteren Todesfälle

Foto: dpa/Martin Schutt 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Das Saarland nähert sich der zurzeit niedrigeren Inzidenz auf Bundesebene an. Während in diesem Bundesland keine weiteren Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen sind, meldet das RKI für Deutschland gesamt weitere Opfer. Die Zahlen im Detail.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag, 6. Mai, 836 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Am Vortag waren es 946 neue Fälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 304 838 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet keine weiteren Todesfälle. Damit stagniert die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1648. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 586,6. Am Vortag lag sie bei 612,1.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

In allen sechs Landkreisen inklusive Regionalverband Saarbrücken gehen die Zahlen der Neuinfektionen zurück. Im St. Wendeler Land ist der Wert mit 861,7 am höchsten. Den niedrigsten hat der Regionalverband (498). Die Ziffer gibt den Wert der Ansteckungen mit dem Corona-Virus innerhalb einer Woche an, hochgerechnet zu besseren Vergleichbarkeit auf 100 000 Einwohner.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sinkt weiter. Das RKI gibt den Wert am Freitagmorgen mit 553,2 an. Am Tag zuvor lag er bei 566,8.

Lesen Sie auch Trotz Impfung und Genesung : Warum es möglich ist, sich mehr als einmal mit Corona zu infizieren

Binnen 24 Stunden seien 85 073 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 25 215 210.