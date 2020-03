Pandemie : Corona hält Welt in Atem – Fast 2200 Tote in Italien

Berlin Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland näherte sich am Montag nach Zahlen des Robert-Koch-Instiuts 5000. Weltweit waren bis gestern laut Weltgesundheitsorganisation WHO fast 170 000 Fälle besätigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ

6610 Menschen sind demnach bislang an der Krankheit gestorben, allein 2200 in Italien. Dort gab es bislang 25 000 bestätigten Erkrankungen. Wegen der Coronakrise verschärften Länder weltweit Einschränkungen für das öffentliche Leben. Die Schweiz erklärte den Notstand. Nach Dänemark und Norwegen schließt auch Finnland seine Schulen und Universitäten.