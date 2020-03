Corona-Epidemie : Was das neue Virus für Urlaubspläne bedeutet

Kiel/Berlin Wenn schon diejenigen, die Reisen verkaufen, nicht mehr reisen wollen – warum sollten Urlauber es dann noch tun? Diese Frage stellt sich, nachdem wegen des neuartigen Coronavirus die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin abgesagt worden ist.

Sars-CoV-2 trifft die Tourismusbranche hart und verunsichert viele Reisewillige.

Tourismusforscher Professor Martin Lohmann sagt jetzt erst einmal eine große Zurückhaltung voraus: „Es wird eine abwartende Haltung in den nächsten Wochen geben, und das halte ich auch für sehr vernünftig“, sagt er. „Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir aber einen ganz normalen Sommer haben, in dem man wunderschön verreisen kann.“ „Viele haben schon ihren Urlaub gebucht und werden das erstmal nicht wieder rückgängig machen“, erwartet der Experte vom NIT Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa in Kiel.

Doch was, wenn ich noch keinen Urlaub gebucht habe? Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten:

Variante 1: Urlaub auf Balkonien. „Rein medizinisch gibt es überhaupt keinen Grund, nicht zu verreisen“, sagt Professor Tomas Jelinek vom Centrum für Reisemedizin (CRM) in Berlin. Die Fallzahlen seien bezogen auf die Gesamtbevölkerung immer noch sehr niedrig. Auch in Norditalien sei das Risiko gering, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Lohmann sieht das ähnlich: „Ob ich nun in Hamburg oder in Turin mit einem städtischen Linienbus fahre, macht eigentlich keinen großen Unterschied.“ Also ist es nicht sinnvoll, ein Land oder eine Region zu meiden, weil es dort Covid-19-Erkrankte gibt? „Da müsste man in der Heimat bleiben, aber da kann es ja genauso Fälle geben.“

Variante 2: Urlaub in einem Land ohne Coronavirus. Das neue Coronavirus wurde bisher in mehr als 60 Ländern festgestellt. Weltweit ist derzeit neben dem Ursprungsland China Südkorea am stärksten betroffen. Auch in Iran gibt es viele Fälle. In Europa ist im Moment Italien das am stärksten betroffene Land. Das heißt wiederum: Es gibt weiterhin viele Länder ohne gemeldete Fälle – jedenfalls noch. „Wir wissen einfach nicht, wo in zwei Wochen Fälle gemeldet werden“, gibt Jelinek zu bedenken. Und genau das verunsichert womöglich auch viele Urlauber. Die großen Reiseveranstalter haben darauf reagiert – und zeigen sich kulant. Wer in den kommenden Wochen einen Urlaub neu bucht, kann bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen oder wieder stornieren.