Gebeutelte Schausteller : Corona beschert Weihnachtsmärkten das Aus

In Essen sollte der Weihnachtsmarkt eigentlich am 14. November 2020 starten. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Duisburg Ohne Corona wäre es an diesem Donnerstag - schon 17 Tage vor dem ersten Advent - im Ruhrgebiet mit Weihnachtsmärkten losgegangen. Im Corona-Jahr ist alles anders.

An diesem Donnerstag hätte in Duisburg der große Weihnachtsmarkt begonnen - zweieinhalb Wochen vor dem 1. Advent. Das war auch schon 2019 so und damit so früh wie nie, wie es damals hieß.