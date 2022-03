Ausfälle und Ersatz : Let's Dance: Mehrere Kandidaten an Corona erkrankt – so geht es mit der TV-Show weiter

Nach der Corona-Erkrankung des Schauspielers Hardy Krüger jr. fallen jetzt weitere Kandidaten der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ aus. Dadurch ergeben sich für die nächste Folge neue Paarungen.

Vor der ersten Liveshow von „Let's Dance“ am 25. Februar wurde Schauspieler Hardy Krüger jr. positiv auf das Coronavirus getestet und musste die Folge aussetzen. Jetzt gab RTL bekannt, dass der 53-Jährige immer noch coronapositiv sei und deswegen nicht zur Tanzshow zurückkehren werde.

„Hardy Krüger Jr. ist weiter positiv auf Corona getestet und kann in Show zwei am Freitag erneut nicht antreten – was das endgültige Aus bei 'Let’s Dance' für ihn bedeutet", erklärte der Sender am Mittwoch bei Instagram.

Für den erkrankten Schauspieler rückt die bereits ausgeschiedene Lily zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach. Laut RTL kann sie jedoch nicht mit ihrem bisherigen Tanzpartner Andrzej Cibis antreten, da dieser ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Für ihn springt Choreograf Jimmie Surles ein.

Schauspieler Hardy Krüger jr. ist an Corona erkrankt und wird nicht weiter an der RTL-Show „Let's Dance“ teilnehmen. Foto: dpa/Gerald Matzka

Auch Timur Ülker bekommt eine neue Partnerin. Zuletzt fegte dieser mit Malika Dzumaev über das Parkett, die ebenfalls wegen eines positiven Corona-Tests ausfallen muss. Stattdessen tanzt der GZSZ-Star mit der ehemaligen Tanzpartnerin von Hardy Krüger jr., Patricija Ionel.

„Wie gut, dass wir so viele fabelhafte Tanzprofis haben“, erklärte RTL angesichts der Corona-Ausfälle. „Wir wünschen allen eine gute Besserung.“

Die nächste Folge von „Let's Dance“ läuft am Freitag um 20.30 Uhr auf RTL. Vorher zeigt der Sender ein RTL Aktuell Spezial zum Krieg in der Ukraine.

Da das Motto der Live-Show „Born in“ lautet, werden die Paare zu einem Song aus dem Geburtsjahr des jeweiligen Promis tanzen.

So wird Instagrammerin Cheyenne Ochsenknecht (21) einen Rumba zu „She’s Got That Light“ von Orange Blue tanzen und Sängerin Michelle (50) einen Cha Cha Cha zu „Eine Neue Liebe“ von Jürgen Marcus aufs Parkett legen, wie RTL am Donnerstag in einer Mitteilung berichtete.

Die Tänze für die „Let's Dance“-Show am Freitag im Überblick:

Timur Ülker: Rumba zu "Right Here Waiting" von Richard Marx

Sarah Mangione: Wiener Walzer zu "What's A Woman" von Vaya Con Dios

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Rumba zu "Heart of Gold" von Neil Young

Riccardo Basile: Jive zu "One And Only" von Chesney Hawkes

Caroline Bosbach: Salsa zu "Deseándote" von Frankie Ruiz

René Casselly: Paso Doble zu "Insomnia" von Faithless

Amira Pocher: Slowfox zu "Everytime We Touch" von Maggie Reilly

Michelle: Cha Cha Cha zu "Eine Neue Liebe" von Jürgen Marcus

Janin Ullmann: Jive zu "Kids In America" von Kim Wilde

Mathias Mester: Paso Doble zu "The Final Countdown" von Europe

Bastian Bielendorfer: Rumba zu "I Just Called To Say I Love You" von Stevie Wonder

Mike Singer: Cha Cha Cha zu "Summer Jam – Alle Farben Remix" von "The Underdog Project" und "Alle Farben"