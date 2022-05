Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Warum die Inzidenz im Saarland zum Wochenstart schwierig zu beurteilen ist

Saarbrücken/Berlin Die Angaben der Robert-Koch-Instituts (RKI) über Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland weisen am Montag keine weiteren Fälle auf. Die Inzidenz steigt dennoch. Was das zu bedeuten hat.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag, 2. Mai, keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland. Am Vortag waren es 785 neue Fälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 300 858 Infektionen aufgetreten. Das RKI meldet keine neuen Todesfälle. Damit bleibt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1638. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 739,9. Am Vortag lag sie bei 694,5.

In fünf der sechs Landkreise stagnieren die Angaben zum Infektionsgeschehen. Nur in Merzig-Wadern sinkt sie. Das RKI beruft sich bei seinen Angaben auf die Meldungen der Gesundheitsämter. Die meisten im Saarland geben mittlerweile am Wochenende aber keine Daten mehr ans Institut weiter. So sind Meldungen zum Wochenbeginn wenig aussagekräftig. Das wirkt sich auch auf die statistischen Angaben für Deutschland aus und verzerren das Gesamtbild.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sinkt weiter. Das RKI gibt den Wert am Montagmorgen mit 639,5 an. Binnen 24 Stunden seien gut 4000 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 664,4, vor einer Woche hatte sie bei 790,8 gelegen. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI weiter mitteilt, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 4032, nach 11 718 am Vortag und 20 084 vor einer Woche. Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 24 813 817.