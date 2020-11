US-Wahl : Cornelia Funke nach Trump-Niederlage „weiter besorgt“

Malibu Cornelia Funke ist erleichtert, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat. Vollkommen ungetrübt aber ist die Freude nicht.

Die in Kalifornien lebende deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke hat den Moment, als Joe Biden am Samstag von US-Medien zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt wurde, zunächst verpasst.

„Ich war dabei, meine Esel und meine Enten zu füttern und wusste von gar nichts“, sagte Funke („Tintenherz“, „Drachenreiter“), die auf einer Avocadofarm in Malibu lebt, der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Assistentin habe angerufen und ihr ins Ohr geschrien „Biden won“.

In ihren Jubel über den Sieg des demokratischen Herausforderers Biden über den Republikaner Donald Trump mischt sich aber Sorge. „Es ist vernünftig, sich weiter Sorgen zu machen, schon darüber, dass ein großer Teil der Bevölkerung all das akzeptiert hat, was Mister Trump getan hat, und dass die Republikanische Partei sich dahinter gestellt hat. Das finde ich sehr besorgniserregend, weil man gesehen hat, dass es nur um Macht und nicht um Werte ging“, sagt Funke.